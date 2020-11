La Sicilia in “zona arancione”: cosa prevede il nuovo Dpcm Conte

È ufficiale: la Sicilia è “zona arancione”, sulla base dei parametri stabiliti dal Dpcm Conte del 3 novembre 2020 e dall’ordinanza, ancora in fase di pubblicazione, del Ministro della Salute Roberto Speranza. A partire da domani, venerdì 6 novembre, saranno quindi in vigore nuove regole e restrizioni, varate dall’esecutivo con l’obiettivo di contrastare la diffusione del coronavirus.

Dopo una lunga gestazione e diversi rinvii, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, pubblicato ieri – mercoledì 4 novembre – in Gazzetta Ufficiale. All’interno del documento, una serie di misure generali valide su tutto il territorio nazionale (come il coprifuoco alle 22.00 o la chiusura di mostre e musei) e provvedimenti differenziati per le regioni.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 divide l’Italia in tre fasce di rischio – creando zone gialle, arancioni e rosse –, in base all’andamento dell’epidemia nei singoli territori, valutato dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Ministero della Salute tenendo conto dell’indice Rt e di 21 altri fattori.

Sicilia in “zona arancione”: cosa prevede il nuovo Dpcm

In base ai parametri stabiliti dal Dpcm Conte, la Sicilia è stata collocata – almeno per il momento – nella “zona arancione”. Vediamo quali sono le nuove regole, in vigore da domani, venerdì 6 novembre, e (in teoria) fino al 3 dicembre.

Tutte le regole in vigore da venerdì 6 novembre 2020

Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino . In sostanza, è vietato circolare nella fascia oraria indicata, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;

. In sostanza, è vietato circolare nella fascia oraria indicata, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute; Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.

all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune;

nel corso della giornata all’interno del proprio Comune; Bar e ristoranti chiusi , 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;

, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni; Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;

ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno; Chiusi anche musei e mostre ;

anche ; Didattica a distanza per le scuole superiori , fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie;

per le , fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie; Chiuse le università , salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori;

, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori; Riduzione fino al 50% dei posti per il trasporto pubblico (come bus e tram), ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;

per il (come bus e tram), ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico; Stop a sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;

a anche nei bar e tabaccherie; Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema ;

; Restano aperti i centri sportivi.

