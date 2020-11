Coronavirus. Regioni rosse, arancioni e gialle. L’Italia del nuovo Dpcm Conte

Il Premier Giuseppe Conte torna a parlare in conferenza stampa agli italiani ed illustra i dettagli del nuovo dpcm contro il coronavirus. Occhi puntati sulla divisione del Paese in regioni rosse, regioni arancioni e regioni gialle.

«Il virus da noi sta circolando, sta correndo forte, anche violento – afferma Conte. Dal 19 al 25 ottobre, il numero dei nuovi casi è raddoppiato rispetto alla settimana precedente. Dobbiamo necessariamente intervenire per rallentare la circolazione del virus. I numeri complessivi sono in aumento».

Il nuovo dpcm prevede misure differenziate nelle varie regioni del Paese e il Presidente del Consiglio dei Ministri spiega il perchè. «Misure uniche su tutto il territorio produrrebbero un duplice effetto negativo: misure non efficaci nelle regioni a maggior rischio e finiremmo per imporre misure irragionevolmente restrittive in aree del paese in cui il rischio è minore».

«L’Italia viene divisa in 3 aree: area gialla, area arancione ed area rossa, ciascuna con proprie misure restrittive – prosegue Giuseppe Conte. Le misure entreranno in vigore venerdì, per consentire a tutti di organizzare le proprie attività. Con future ordinanze verranno forniti aggiornamenti sulle condizioni delle varie regioni, in base all’esito del monitoraggio periodico».

Non ci sono regioni verdi: la pandemia corre ovunque.

«Comprendiamo il disagio – conclude il Premier – ma dobbiamo tenere duro. Ci aspettano mesi duri e difficili ma con l’impegno di tutti possiamo raffreddare la curva epidemiologica».

Regioni Gialle

Le regioni Gialle sono:

Abruzzo,

Basilicata,

Campania,

Emilia Romagna,

Friuli Venezia Giulia,

Lazio,

Liguria,

Marche,

Molise,

Sardegna

Toscana

Umbria

Veneto

Trento e Bolzano.

Regioni Arancioni

Le regioni Arancioni sono:

Puglia,

Sicilia

Regioni Rosse

Le regioni rosse sono:

Calabria,

Lombardia,

Piemonte,

Valle d’Aosta.

Cosa succederà, quindi, in Italia da venerdì? Di seguito tutte le restrizioni differenziate per regioni gialle, arancioni e rosse.

Zona gialla (misure valide su tutto il territorio nazionale)

Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 ;

; Musei e mostre chiusi;

Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori ;

; Capienza al 50% per i mezzi pubblici (bus, tram, metro, treni regionali);

C entri commerciali chiusi nel weekend (sabato e domenica) e nei giorni festivi ;

(sabato e domenica) ; Sospesi i concorsi pubblici, compreso quello della scuola.

Zona arancione (scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto)

Oltre alle regole valide nella zona verde, si aggiungono altre restrizioni:

Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie chiusi sette giorni su sette . Restano consentiti asporto e domicilio;

. Restano consentiti asporto e domicilio; Divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza o domicilio, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, studio o salute.

Zona rossa (scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto)

Oltre alle regole valide nella zona verde, si aggiungono altre restrizioni:

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita ;

; Didattica a distanza per II e III media e per le scuole superiori;

Chiusi tutti i negozi , a esclusioni di quelli che vendono prodotti essenziali (come farmacie e alimentari);

, a esclusioni di quelli che vendono prodotti essenziali (come farmacie e alimentari); Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; Si può fare attività motoria vicino casa in maniera individuale;

in maniera individuale; I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità smart working.

