La Settimana del Baratto a Messina: tutti i B&B dove dormire gratis

Dal 15 al 21 novembre potreste dormire gratis in un B&B di Messina che partecipa alla tredicesima edizione de “La Settimana del Baratto”, iniziativa promossa da Bed-and-Breakfast.it. Durante la sette giorni, infatti, gli ospiti hanno la possibilità di alloggiare gratuitamente in cambio di un bene o un servizio.

Gli amanti dei viaggi avranno così l’opportunità di scoprire angoli d’Italia sconosciuti e suggestivi soggiornando in uno o più dei bed and breakfast partecipanti, senza necessità di mettere mano al portafoglio: è sufficiente cimentarsi in attività manuali, didattiche e creative o portare con sé un qualche oggetto per i proprietari dei B&B.

Come partecipare

Sul sito dell’iniziativa troverete tutti i B&B di Messina in cui sarà possibile dormire gratis. Inoltre, invece dei prezzi troverete “la lista dei desideri” dei B&B: dal giardinaggio ai massaggi per curare la cervicale. Le date di check in e check out dovranno essere comprese tra il 15 e il 21 novembre.

Molti bed and breakfast sono aperti a baratti di qualsivoglia genere, altri hanno specifici desideri richiesti in cambio del soggiorno: il viaggiatore che vuole soggiornare presso il B&B scelto potrà cliccare sul tasto Contatta e Baratta per proporsi e avviare la trattativa con il gestore; concluso l’accordo, ci sarà solo da preparare le valigie.

Dove dormire gratis a Messina durante La Settimana del Baratto

Nel messinese saranno 6 le zone che parteciperanno a “La Settimana del Baratto”. Si potrà dormire gratis nelle strutture di: Lipari, Milazzo, Montagnareale, Taormina, Villafranca e, ovviamente, Messina. Nello specifico a Messina sarà possibile pernottare nei seguenti B&B:

Messina Break , in via Maddalena 3. Nella lista dei desideri, l’oste chiede in cambio dell’ospitalità: lezioni di inglese (possibilmente da una persona madrelingua).

La Casa a Mare, a San Saba. Nella lista dei desideri, l'oste chiede in cambio dell'ospitalità: piccoli lavori di manutenzione e/o giardinaggio, un servizio fotografico di interni ed esterni della struttura.

Molto curiose le richieste del B&B Castelluccio di Villafranca, nella lista dei desideri, infatti, l’oste in cambio di ospitalità, cerca un influencer, un massaggio decontratturante o eventualmente una tv.

A questo link per prenotare il soggiorno

