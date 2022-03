La rivoluzione parte dal Sud: la messinese Barbara Labate relatrice al Marketing & Retail Summit

L’imprenditrice messinese Barbara Labate sarà relatrice al Marketing & Retail Summit di Bari per discutere di Quick commerce, nuova frontiera dello shopping online. L’evento si svolgerà il 31 marzo e avrà come tema quello della “Sud Revolution”. Di cosa si tratta (e chi è Barbara Labate).

Il Marketing & Retail Summit è un evento dedicato al confronto tra i protagonisti del retail, degli eCommerce, delle startup e dell’innovazione. È organizzato dalle riviste MarkUp e GDO Week, attive nel settore retail & food, e si svolgerà giovedì 31 marzo allo Spazio Murat di Bari.

Chi è Barbara Labate? L’imprenditrice messinese è la fondatrice e CEO di ReStore, tra i pionieri dell’eGrocery per la grande distribuzione organizzata (GDO) in Italia. Ha vinto numerosi premi nell’ambito delle startup ed è stata inclusa due volte tra le 50 Donne in Tech di maggiore ispirazione in Europa. Nel 2020 ha vinto il Premio Nazionale per l’Innovazione in Italia ed è stata premiata dal Presidente della Repubblica Mattarella. È stata consigliera di Italia Start Up, Mentor per TechStar Berlin e Advisor dello Iulm Innovation Lab. Ha conseguito una laurea in Scienze Politiche ed un Master alla Columbia University di New York grazie alla borsa di studio Fulbright.

Al Marketing & Retail Summit discuterà, in qualità di relatrice del Q-Commerce: «Il servizio di consegna veloce – spiega Labate – rappresenta una rivoluzione ed una novità assoluta nel settore della GDO italiana. Abbiamo sviluppato un’app per un importante retailer che ha realizzato, per la prima volta nel nostro Paese il servizio di Q-commerce in modo diretto ed in totale autonomia, senza il supporto esterno di marketplace o altri specialisti del food delivery. In Italia il Q-commerce è una sfida in continua evoluzione e dobbiamo essere pronti per vincerla».

«Come è già successo nella storia del nostro Paese – prosegue –, la rivoluzione è partita da Sud, dove manteniamo anche il nostro team di sviluppo software. Il Marketing & Retail Summit è una occasione importante per dialogare con una platea di imprenditori che, ogni giorno come noi, investono con coraggio sul proprio territorio».

Gli altri relatori saranno:Francesco Pugliese del Gruppo Conad, Pippo Cannillo di Maiora, Giovanni Arena del Gruppo Arenama e presidente del Gruppo VéGé, Massimiliano Silvestri presidente di Lidl Italia. Presenti anche Mario Gasbarrino di Deco’ Italia, Francesca Cavallari di eCommerce & Digital Manager – Multicedi, Giangiacomo Ibba, Presidente CRAI e F.lli Ibba, Michele Sgaramella direttore vendite di Apulia Distribuzione. E ancora Walter Bucconi di Conad Adriatico, Salvatore Prezzemolo di Prezzemolo&Vitale, Luca Raffaele Ceo di Gioosto, Cristina Lazzati, direttore di MarkUp, Annalucia Mariprò, Direttore Acquisti Gruppo Supercentro Spa, Marina Bassi, giornalista di MarkUp e GDO Week, Giuseppe Meccariello, Cloud First Data&AI ICEG Lead Accenture, Elisabetta Rigobello, Responsabile Marketing Ditech Francesco Fiamingo di Magnit, Sandro Castaldo dell’Università Bocconi, Matteo Aratadi Accenture e Benedetta Brioschi di The European House Ambrosettie Ditech.

