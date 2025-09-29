La Casa delle Emozioni: a Messina arriva un luogo per crescere, imparare e socializzare

Presentata questa mattina “La Casa delle Emozioni” dal Comune di Messina e dall’Azienda Speciale Messina Social City. Si tratta di un nuovo spazio funzionale che al mattino accoglierà i più piccoli con un servizio integrativo per l’infanzia. Nel pomeriggio, la Casa offrirà attività educative e ricreative rivolte ai giovani messinesi.

La Casa delle Emozioni nasce come luogo educativo e relazionale dedicato ai bambini dai 18 ai 36 mesi, in un ambiente sicuro, accogliente e stimolante. I piccoli avranno l’opportunità di esplorare, riconoscere e allenare le proprie emozioni attraverso il gioco, la creatività e la condivisione.

Una missione: crescita emotiva e relazionale

Il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato l’importanza di tale luogo, affermando che: «con La Casa delle Emozioni proseguiamo nel percorso di ampliamento dei servizi dedicati all’infanzia. Garantire luoghi sicuri e stimolanti significa offrire un supporto concreto alle famiglie, che devono poter contare su spazi qualificati dove i loro bambini possano crescere, imparare e socializzare. Questo è un impegno che l’Amministrazione intende portare avanti con determinazione».

Valeria Asquini, presidente della Messina Social City, ha evidenziato il valore educativo e sociale del progetto: «la Casa delle Emozioni diventa uno spazio che unisce bambini e ragazzi, un connubio vincente che ci ha già visti protagonisti con il centro E-Sisto a Villa Dante e che oggi prosegue con questa nuova sfida. Offrire contesti educativi innovativi, capaci di mettere al centro la crescita emotiva e relazionale, è la nostra missione. Siamo orgogliosi di continuare a costruire luoghi che parlano di comunità, inclusione e futuro».

La Casa delle Emozioni di Messina: un punto di riferimento

Con La Casa delle Emozioni, Messina compie un ulteriore passo in avanti nell’ampliamento dei servizi per l’infanzia e nell’offerta di spazi educativi di qualità. La città di Messina conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale e di Messina Social City a sostegno delle famiglie e delle nuove generazioni.

«Abbiamo scelto la responsabilità di essere accanto soprattutto ai giovani della città. Proprio i giovani avranno la possibilità di essere accompagnati. La Casa delle Emozioni di Messina è uno spazio non solo per più piccoli ma anche per tutti i giovani e le famiglie che vorranno venire anche solo per leggere dei libri» – ha aggiunto la presidente.

Lo spazio ospiterà 25 bambini la mattina e nel pomeriggio sarà aperto a tutti. In conclusione, il sindaco Basile ha dichiarato: «la Messina Social City è capofila di una serie di interventi che modulano le esigenze dei bambini. Adesso anche a Messina abbiamo un luogo che è punto di riferimento nel tema delle emozioni».

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, nella fascia mattutina dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Nelle ore pomeridiane, la Casa delle Emozioni di Messina si trasformerà ne La Libreria delle Emozioni, prendendo spunto dai protagonisti del mondo dei fumetti. Si tratta di uno spazio dedicato alla lettura e alla scoperta per bambini, giovani e famiglie. Sarà un luogo speciale in cui avvicinarsi al mondo delle emozioni tramite libri, fumetti, esperienze sensoriali e attività relazionali. Il programma prevede un appuntamento tematico al mese, con letture animate, laboratori creativi ed esperienze interattive. Gli incontri avranno come arricchimento la partecipazione di ospiti speciali tra cui:

autori di libri,

illustratori,

attori,

educatori emotivi,

pedagogisti e psicologi.

