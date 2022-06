Isola pedonale e parcheggi a pagamento a Torre Faro: i dettagli e la mappa della viabilità

Isola pedonale e parcheggi a pagamento a Torre Faro: dal 20 giugno all’11 settembre 2022 cambia la viabilità della zona nord di Messina, anche rispetto a quanto fatto negli anni precedenti. A stabilirlo, una delibera firmata dal Commissario Straordinario del Comune, Leonardo Santoro. Vediamo, nel dettaglio, cosa cambia, quanto costerà la sosta e i provvedimenti per i residenti.

Sebbene quest’anno il dibattito sulla pedonalizzazione di Torre Faro per l’estate sia stato in qualche modo “soffocato” dalle elezioni amministrative, l’Isola pedonale sta arrivando. A istituirla, dal 20 giugno all’11 settembre 2022, la delibera n. 132 del 7 giugno 2022, che prevede alcune differenze anche rispetto a quanto fatto negli anni passati.

A commentare, il Commissario Santoro: «L’iniziativa – ha spiegato – si colloca nell’ambito di una serie di attività che intendono procedere ad una crescita costante del villaggio rivierasco, come già avvenuto con un mio precedente provvedimento relativo all’apertura per l’intero anno del parcheggio Torri Morandi. L’istituzione dell’area pedonale nel villaggio di Torre Faro comporta vantaggi ai fini della moderazione e fluidificazione del traffico veicolare, il recupero della vivibilità e una migliore fruizione del villaggio attraverso fattori importanti e tra loro interconnessi quali la pulizia, il decoro urbano, la quantità e qualità degli spazi pubblici, la mobilità sostenibile, cioè innovativa e rispettosa della natura e delle persone che privilegi gli spostamenti a piedi, con le biciclette e con i mezzi di trasporto pubblico locale preferibilmente elettrici».

Isola pedonale di Torre Faro: la mappa della viabilità dal 20 giugno all’11 settembre 2022

La delibera per l’istituzione dell’Isola pedonale a Torre Faro per l’estate 2022 prevede di:

istituire a Torre Faro, tra il 20 Giugno e I’11 Settembre 2022 e limitatamente alla fascia oraria 18:00 – 02:00 di tutti i giorni (feriali e festivi), le aree pedonali : nello spazio antistante alla Chiesa Madonna della Lettera; nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo.

di tutti i giorni (feriali e festivi), le :

Qui il provvedimento adottato nel 2021.

Parcheggi a pagamento a Torre Faro: ecco dove e quanto

La delibera per la pedonalizzazione estiva di Torre Faro prevede, inoltre, di istituire la sosta a pagamento dalle ore 9.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni (feriali e festivi) solo lungo il lato destro nel senso di marcia:

della via Fortino; della via Senatore F. Arena; del tratto della via Palazzo di lunghezza 200 metri dall’intersezione con la via Circuito;



La tariffa per la sosta sarà pari a 2,50 euro l’ora con esenzione dal pagamento per i residenti o dimoranti con regolare contratto di locazione negli stessi suddetti tratti di strada e che espongono l’apposito contrassegno rilasciato da ATM spa.

(45)