“Io non rischio”: le piazze di Messina si colorano di giallo con la Protezione Civile

Messina è una città esposta a diversi rischi naturali. Il più noto è quello sismico, memori dei violenti terremoti registratisi nel corso della storia, ma negli ultimi anni sono emersi anche quello idrogeologico e idraulico. Per fronteggiare questi rischi ed educare i cittadini sulle attività di prevenzione che tutti possono applicare, la Protezione Civile ha lanciato la campagna nazionale di sensibilizzazione “Io non rischio”. Sabato 15 e domenica 16 ottobre, contemporaneamente al resto d’Italia, in tre piazze messinesi le associazioni di volontari non solo informeranno la popolazione, ma spiegheranno quali buone pratiche mettere in atto nelle situazioni di rischio ed emergenza.

A presentare l’iniziativa oggi, giovedì 13 ottobre, nella sala Falcone-Borsellino di Palazzo Zanca, il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, e gli altri organizzatori. L’occasione è quella della XI edizione della settimana della sicurezza, “Messina Risk Sis.Ma. 2022”, per la quale sono in corso alcune esercitazioni in tutta la città, tra le quali una simulazione di terremoto di magnitudo 6.3 e un incendio alla Cot.

«Sono qui – afferma il Primo cittadino – per sensibilizzare la popolazione rispetto a eventi che mi auguro non capitino mai. Sono eventi particolarmente aggressivi e imprevedibili. La consapevolezza del cittadino è lo spirito della settimana della sicurezza. Noi siamo abituati ad avere delle regole. Molto spesso non le rispettiamo, ma in queste situazioni rispettarle non salva la vita solo a noi ma anche agli altri. Mettiamoci tutti in testa che è importante sapersi comportare».

«Le piazze – dichiara l’ingegnere Antonio Rizzo – sono un punto di aggregazione per la popolazione. Dobbiamo raccogliere tutte le fasce: nelle scuole facciamo esercitazioni di evacuazione e domani ci sarà un convegno all’università. Dobbiamo convivere conoscendo i pericoli che ci possono essere».

“Io non rischio”: dove e quando trovare i volontari a Messina

Sono tre le piazze “gialle” (è il colore simbolo di queste iniziative) di Messina per “Io non rischio” dove sabato e domenica si potranno trovare le associazioni di volontariato. A Piazza Cairoli (in caso di avverse condizioni meteo l’iniziativa si sposta al centro commerciale di Mare Grosso) ci sarà l’associazione Mari e Monti, a Piazza Duomo Legambiente dei Peloritani, mentre al centro commerciale di Tremestieri ci sarà l’associazione nazionale dei Carabinieri. Questi gli orari:

Piazza Cairoli : dalle ore 10:00 alle ore 19:00;

: dalle ore 10:00 alle ore 19:00; Piazza Duomo : dalle ore 9:00 alle ore 19:00;

: dalle ore 9:00 alle ore 19:00; Centro Commerciale Tremestieri: dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

(4)