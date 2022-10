Incendio alla Cot, ma è una simulazione: continua Messina Risk.Sis.ma 2022

Un incendio al secondo piano della Cot di Messina, ma, niente paura, è solo un’esercitazione: anche l’Istituto polispecialistico della città dello Stretto ha partecipato alle simulazioni previste dall’iniziativa Messina Risk Sis.Ma. 2022, lanciata in occasione della XI edizione della settimana nazionale della Protezione civile.

Proseguono infatti le attività organizzate dalla Protezione Civile locale nella città di Messina per testare la capacità di reazione alle emergenze – come un terremoto o un incendio – e insegnare le buone pratiche di sicurezza. Oltre al Comune, sono state coinvolte diverse realtà cittadine. Nella giornata di ieri, per esempio, al Museo di Messina è stato simulato un terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter. Nell’esercitazione sono stati coinvolti il Policlinico “G. Martino”, il Papardo, il Piemonte, il Dipartimento di Medicina legale e alcune cliniche private, tra cui appunto il Cot.

Ieri, 12 ottobre, al secondo piano dell’Istituto polispecialistico Cot è stato simulato un incendio, conseguenza del sisma. La squadra che si occupa di prevenzione e soccorso si è attivata. Sono stati evacuati 9 pazienti (una di questi in barella “a cucchiaio”). A coordinare il tutto il capo del servizio infermieristico Fabio Criaco e il responsabile del servizio prevenzione Filippo Bertuccio, sotto la guida del direttore sanitario Domenico Chiera. Sono stati coinvolti circa 10 operatori. Oltre alla simulazione dello spegnimento dell’incendio seguito nella simulazione al sisma è stato necessario accompagnare in pochissimo tempo i pazienti deambulanti e quelli in barella nell’ area di sicurezza.

Presenti l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli e l’esperto delle attività di Protezione Civile Antonio Rizzo.

