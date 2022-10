Messina Risk SIS.MA, oggi l’esercitazione tra Museo e Policlinico: si simulerà un terremoto 6.3

Un gruppo di croceristi al Museo Regionale di Messina colti da un terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter mentre ammirano le opere d’arte esposte al MuMe. Questo l’oggetto della simulazione programmata per la giornata di oggi in occasione della settimana Nazionale della Protezione Civile. L’iniziativa coinvolgerà il Policlinico “G. Martino”. Vediamo il programma e come funzionerà.

Ve ne avevamo già parlato. In occasione della settimana dedicata alla sicurezza a Messina si sta svolgendo tutta una serie di iniziative finalizzate a mettere alla prova e insegnare ai cittadini e alle istituzioni come gestire un’emergenza. Oggi è il turno del Policlinico “G. Martino”. Si parte alle 09.08 dal Museo di Messina. Alle ore 11.00 i “feriti” da soccorrere arriveranno all’Azienda Ospedaliera Universitaria. Le vittime simulate in codice giallo o rosso approderanno all’ospedale e seguiranno i percorsi di assistenza in base al grado di urgenza. Nell’iniziativa saranno coinvolti anche Piemonte-IRCCS, l’Azienda Ospedaliera Papardo, il Dipartimento Militare di Medicina Legale e le cliniche private.

Si tratta di un’attività cui partecipano le realtà di tutta Italia e che è prevista per legge. La simulazione è stata predisposta in maniera tale da non recare alcun disagio a pazienti e operatori a lavoro.

È, commentano dal Policlinico «un’occasione favorevole, dopo alcuni anni di stop a causa del covid, per attivare e testare il PEIMAF, Piano di Emergenza Interno per massiccio afflusso feriti, che favorisce l’aggiornamento e l’addestramento del personale all’arrivo contemporaneo di più feriti in eventi, come calamità naturali, che possono coinvolgere un elevato numero di persone».

