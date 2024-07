Interventi di scerbatura Messina: le zone interessate e come cambia la viabilità l’1 e il 2 agosto

Nuovi interventi di scerbatura a Messina. Il Comune rende noto che nei giorni 1 e 2 agosto verranno effettuati interventi di scerbatura che porteranno a delle modifiche della viabilità cittadina.

Nello specifico, gli interventi di scerbatura in programma non interesseranno tutta l’area cittadina ma si concentreranno esclusivamente la zona di Ganzirri, in particolare, le vie Merlin, Iotti, Conci, Bianchini, Bei Ciufoli e contrada Papardo.

Ecco come cambierà la viabilità in questa zona nei giorni 1 e 2 agosto.

Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

