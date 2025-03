Da Miscela D’Oro arriva Chef Pasquale Caliri: il nuovo menù che punta alla convivialità

C’è aria di importanti cambiamenti da Miscela D’Oro: nel bistrot di Piazza Cairoli, nel cuore pulsante di Messina, è arrivato lo Chef Pasquale Caliri. Il nuovo sodalizio tra l’ambasciatore del gusto messinese e la famiglia Urbano, imprenditori del caffè, nasce dalla profonda voglia di proporre una nuova soluzione legata al food che si allontana dal classico concetto di ristorante e che punta tutto su un’esperienza conviviale.

«Questo locale è nato da una grande passione e con la voglia di fare bene. Il nostro obiettivo è stato sempre quello di creare un Bistrot che vuole rappresentare il miglior salotto della città – spiega Umberto Urbano, amministratore delegato della Miscela D’Oro Spa. Vogliamo far stare bene le persone, i nostri clienti. Vogliamo essere quel luogo in cui staccare dalla routine quotidiana, trovare un buon calice di vino, un cocktail e buon cibo. Con lo chef Caliri possiamo far vivere esperienze enogastronomiche capaci di rompere la monotonia».

La cucina di Miscela D’Oro con chef Pasquale Caliri partirà dalla tradizione ma non rimarrà lì ancorata. Umberto Urbano, infatti, ha utilizzato più volte la parola “dinamismo” parlando dell’offerta gastronomica. «Si troveranno spesso novità per rendere il venire da Miscela D’Oro non qualcosa di ripetuto ma sempre qualcosa di inatteso» ha sottolineato.

Il menù conviviale di Pasquale Caliri

«Abbiamo pensato di scardinare il tradizionale assetto ristorativo – dice lo chef Caliri – allestendo una proposta adatta alla location ed alla voglia sempre più diffusa di una ristorazione easy, accogliente ed informale. Il menù offrirà quindi proposte sia tradizionali che internazionali e sarà soprattutto “conviviale”».

E ieri sera, in un evento dedicato alla stampa, è stato possibile degustare alcune delle nuove proposte che chef Caliri ha ideato per Miscela D’Oro. Dalla caponata con cioccolato fondente, alle cozze su crema di macco di fave; dal polpo su spuma di patate alle seppioline con crema di broccoli e carote; dall’uovo alla Benedict su salsa olandese al baccalà pastellato con finocchi e arance.

Ma nel menù non poteva mancare il caffè, ingrediente inseparabile dalla famiglia Urbano. Tra le novità, infatti, i clienti di Miscela D’Oro potranno assaporare, ad esempio, i tagliolini al caffè.

«Il menù offrirà piatti della tradizione siciliana, anche per dare ai turisti un biglietto da visita gastronomico della città, ma anche piatti fusion, classici ed innovativi per una pausa pranzo all’insegna del mangiare bene. Rimarranno imprescindibili – spiega lo chef – i principi che ispirano le proposte degli ambasciatori del gusto: scelta degli ingredienti, rigore di cucina e attenzione al cliente».

Da Miscela D’Oro arriva anche la colazione salata

Con l’arrivo di Chef Pasquale Caliri, anche la colazione da Miscela D’Oro si arricchisce. Oltre alle classiche proposte dolci, infatti, sarà possibile fare una colazione salata. «Si potrà fare colazione con uova e insalate – conclude Pasquale Caliri – per poter dare a chi viene a trovarci sempre la possibilità di scegliere».

