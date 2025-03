Premio Maria Celeste Celi: ecco i vincitori della IV edizione

In un Palacultura gremito di messinesi, si è conclusa la IV edizione del Premio Maria Celeste Celi. Il concorso, organizzato dal C.I.R.S. in memoria della fondatrice dell’ente Maria Celeste Curatolo Celi, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra poeti, scrittori e artisti da tutta Italia, e studenti delle scuole di Messina e provincia, che hanno proposto le loro opere sul tema “L’amore salverà il mondo- le parole che fanno bene al cuore”.

La cerimonia, ricca di momenti emozionanti, si è svolta con il patrocinio del Comune di Messina, dell’Università di Messina e con la collaborazione degli assessorati comunali all’Istruzione e alle Politiche Sociali e dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Nel corso della mattinata, particolarmente apprezzati sono stati gli interventi di Mirco Cazzato, fondatore del movimento anti bullismo “MABASTA”, di Giuseppe Lo Presti, musicista e direttore d’orchestra, fondatore dell’Orchestra Filarmonica di Giostra e dell’Orchestra Salesiana, di Chiara De Angelis, in rappresentanza di S.A.F.E. U, progetto dell’Università di Messina di sensibilizzazione e prevenzione sui temi legati ai comportamenti sessuali dei giovani. Infine lo speech di Alessandro Cardente, scrittore e presidente di Italia Forum, che ha illustrato i contenuti del Patto di Alleanza tra uomini e donne contro la violenza di genere, presentato dal Cirs in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza sulle donne. Hanno portato i loro saluti istituzionali le assessore comunali all’Istruzione Liana Cannata e alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e, attraverso un messaggio letto al pubblico, la rettrice di UniMe Giovanna Spatari. Presenti le dirigenti scolastiche dell’IIS Antonello Laura Tringali e dell’IIS Verona Trento Simonetta Di Prima. L’evento è stato condotto dalla giornalista Rai Antonella Gurrieri e dalla responsabile della Comunicazione del Cirs Marika Micalizzi. La lettura delle poesie di Maria Celeste Curatolo Celi è stata affidata all’attore Gianluigi Fogacci.

Commossa e soddisfatta la presidente del Cirs Maria Celeste Celi, figlia della fondatrice dell’Ente: “La forza dell’amore ha accompagnato tutta la manifestazione, ha commentato. Sono certa che i relatori i partecipanti il pubblico tutto diffonderanno a macchia d’olio, amplificandolo, il messaggio che è arrivato forte e chiaro con tutti i metodi di comunicazione: L’amore cambierà il mondo! Ne siamo convinti, accadrà grazie alle nuove generazioni che oggi ci hanno comunicato che c’è un solo tipo di amore: quello sano e incondizionato, che non conosce né generi né età”.

L’iniziativa è stata impreziosita dagli intermezzi musicali curati dall’associazione “Crescendo incubatore” con Emanuele Collufio, Riccardo Guerrera, Annalaura Princiotto e Ademara Di Nuzzo.

Tutti i vincitori della IV edizione del Premio Maria Celeste Celi

Sezione Pittura categoria Professionisti

Vittorio Butà con “Hope”

Sezione Pittura categoria Scuole

Aurora Cambria- IC Secondo Milazzo con “Liberamente”

Sezione Grafica Scuole

Sofia Panuccio- Liceo Bisazza con “L’amore salverà il mondo. Dove tutto crolla l’amore resiste”

Sezione Social

La Quinta A “Grafico” e la Terza A dell’indirizzo “Prodotti dolciari” dell’IIS Antonello con un video sull’inclusione sociale tra i giovanissimi.

Sezione Poesia categoria Professionisti

Sonia Foti con “Le parole che salvano”

Sezione Poesia categoria Scuole

Chiara Gervasi- IC Paradiso con “Il potere dell’amore”

Sezione Narrativa categoria Professionisti

Ivana Cammà con “Incontrarsi”

Sezione Narrativa categoria Scuole

Anna Ruggeri- IC Santa Margherita con “L’amore”

Sezione Fotografia categoria Professionisti

Adriana Bosurgi con “Agape”

Sezione Fotografia categoria Scuole

I C Istituto Comprensivo Elio Vittorini con “L’amicizia tra i banchi di scuola”

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche due premi speciali alla casa editrice Algra, rappresentata da Alfio Grasso, per l’attenzione al sociale riservata nelle sue pubblicazioni, e Irene Frodà del Liceo Seguenza, per la realizzazione del logo del Patto di Alleanza tra uomini e donne contro la violenza di genere.

La sinergia tra Il Cirs e gli Istituti scolastici messinesi è stata ancora una volta confermata non solo per la partecipazione massiccia di studenti all’evento, ma anche grazie alla collaborazione dell’IIS Verona Trento e del Liceo Basile.

Nel foyer del Palacultura i giovani del Verona Trento hanno esposto gli oggetti contro la violenza di genere realizzati nell’ambito del progetto GenerArti e prodotto le grafiche per la scenografia della manifestazione, mentre quelli del Basile hanno esposto i gioielli sul tema dell’amore, realizzati dall’indirizzo di “gioielleria”

La Giuria

La giuria del Premio Maria Celeste Celi è stata composta dai docenti Annamaria Fiorenza, Pinella Bonanno, Orazio Nastasi, Lucia Franchina, Rosellina Zamblera, Adele Varacalli, Fortuna Russo, Maria Di Giorgi, Natalia Lisitano e Francesco Mento, la dirigente scolastica Giovanna Messina, la docente universitaria Novella Primo, il fotografo Domenick Giliberto, la critica d’arte Annamaria Celi e il presidente della Consulta regionale studentesca Giacomo Lupò.

