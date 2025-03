Ora legale Messina: sabato 29 marzo nei locali un’ora in più di musica e intrattenimento

Sabato 29 marzo 2025, Messina passa all’ora legale e cambia l’orario. Le lancette dell’orologio si spostano un’ora avanti. Per il passaggio dall’ora solare a quella legale, i locali di Messina rimarranno aperti un’ora in più.

L’Amministrazione Comunale, in via del tutto eccezionale, ha preso questa decisione per favorire le attività economiche sociali e culturali del territorio comunale per garantire ai fruitori l’intrattenimento senza riduzione dei tempi. Sabato 29 marzo 2025, tutte le attività musicali e di intrattenimento proposte dai locali di pubblico spettacolo, muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S., saranno prolungate di un’ora.

Il sindaco Federico Basile, tiene a ricordare sempre l’osservanza dell’ordinanza sindacale vigente, la quale stabilisce la chiusura dei locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. alle ore 02.45, più i 20 minuti di tolleranza per consentire di uscire dal locale a tutte le persone presenti.

Il sindaco ricorda inoltre l’obbligo per gli esercenti di garantire il regolare svolgimento delle attività nel rispetto delle esigenze organizzative e della sicurezza dei partecipanti; di attenersi a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico; nonché alle normative vigenti in materia di emissioni sonore e disturbo della quiete pubblica.

