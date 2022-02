Hai sempre sognato di fare l’Interrail? DiscoverEU dà 70mila biglietti gratis

Sei lì a immaginare di essere il nuovo Marco Polo, pronto a scoprire nuovi mondi? Allora sei nel posto giusto, perché DiscoverEu, programma dell’Unione Europea (UE) dedicato ai giovani che desiderano esplorare il Vecchio Continente, mette a disposizione biglietti gratis per il più classico dei viaggi: l’Interrail. Zaino in spalla, scarpe comode e si sale in treno, gratis.

Tra poco, infatti, si apriranno le iscrizioni (dovrebbero partire in primavera) per chi ha voglia di fare questa esperienza. DiscoverEu mette, infatti, a disposizione, gratuitamente, 70mila biglietti. Insieme ai pass per viaggiare, che vengono distribuiti in base alle richieste dei Paesi e del numero della popolazione, aumentano anche le destinazioni; al progetto, infatti possono accedere: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia.

L’obiettivo di DiscoverEU è di favorire l’integrazione, lo scambio e la possibilità di viaggiare. «DiscoverEU ti offre la possibilità di viaggiare per sfruttare appieno la libertà di circolazione nell’Unione Europea, scoprire la diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza culturale e la storia ed entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente. Inoltre, DiscoverEU ti permette di sviluppare competenze preziose per il tuo futuro, ad esempio l’indipendenza, la fiducia e l’apertura verso altre culture».

Come si partecipa

Come abbiamo detto si dovrà aspettare aprile, ma possiamo già dirvi che ci sono due cose fondamentali da sapere: chi viaggia deve aver compiuto 18 anni. Una volta decisi a partire, per avere i biglietti dell’Interrail gratis, bisogna rispondere a 5 domande che riguardano il funzionamento dell’UE, la cultura europea e le iniziative rivolte ai giovani. Si può anche partecipare in gruppo con altri 4 compagni, nominando un capogruppo che risponde ai quesiti. Si può viaggiare fino a trenta giorni (da spalmare in 6 mesi), l’Unione Europea metterà a disposizione anche delle card per avere. A questo link il programma completo.

