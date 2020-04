INPS Messina rafforza gli sportelli telematici: tutti i numeri per l’utenza

Per far fronte alle tante richieste ricevute in questi giorni, l’INPS di Messina ha attivato nuovi “sportelli” telematici a disposizione dell’utenza per consentire a chi ne ha bisogno di contattare l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale senza muoversi da casa, nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus.

Nello specifico, per agevolare l’utenza nell’accesso agli sportelli informativi telefonici (attivati in sostituzione dei servizi al front end fisico), oltre al numero telefonico 090 572 4800, i messinesi potranno contattare l’INPS anche via e-mail, attraverso un nuovo indirizzo di posta elettronica dedicato. È inoltre disponibile il Contact Center.

Come contattare l’INSP di Messina

Telefono

L’INPS di Messina ha messo a disposizione dell’utenza il numero di telefono 090 572 4800. È possibile chiamare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, di mattina, dalle 8.30 alle 12.30.

E-mail

È possibile, visto il gran numero di telefonate ricevute ogni giorno dall’INSP di Messina, prenotare una consulenza telefonica attraverso l’indirizzo e-mail: Prenotazioni.Messina@inps.it.

Nell’e-mail occorre inserire i seguenti dati:

codice fiscale;

residenza;

numero di telefono cellulare;

primo e ultimo carattere del PIN INPS (senza la verifica dell’identità personale possono essere fornite esclusivamente informazioni di carattere generale);

descrizione sintetica della richiesta di informazioni.

Il servizio invierà un sms con indicazione degli estremi della prenotazione allo sportello telefonico.

Contact Center

Per chi avesse bisogno di maggiori informazioni o di un aiuto per utilizzare dei servizi online, è stato istituito il Contact Center INPS, raggiungibile attraverso i seguenti numeri telefonici:

803 164 (per la rete fissa);

06 164 164 (per i cellulari).

Il Contact Center segue i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00;

il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Ceritificazione Unica 2020

Per richiedere la Certificazione Unica 2020 a casa è possibile chiamare il numero 800 434320, sia da rete fissa che da cellulare.

Si ricorda che da oggi, mercoledì 1 aprile, è possibile richiedere il bonus da 600 euro destinato a partite IVA e lavoratori autonomi attraverso la procedura indicata a questo link.

(70)