Inizia il Messina Street Food Fest 2026 fra cibo, divertimento e spettacoli

Grande serata di apertura per il Messina Street Food Fest 2026, l’evento gastronomico più atteso in riva allo Stretto che sarà protagonista a Piazza Cairoli dal 15 al 18 ottobre. Taglio del nastro poco dopo le 18:00 con il sindaco Federico Basile, l’amministratore di Eventivamente Alberto Palella, il presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina, la Rettrice dell’Università degli Studi di Messina Giovanna Spatari e, ovviamente, Bracioleone.

Presenti all’inaugurazione del food village anche rappresentanti di Reggio Calabria e della Regione Abruzzo.

La Rettrice dell’Università degli Studi di Messina Giovanna Spatari ha sottolineato come il Messina Street Food Fest rappresenta un momento identitario per la città. «Il Festival è aggregativo e intergenerazionale e la nostra città promuove tanti eventi e momenti di aggregazione. Il cibo è un elemento che lega, complimenti ad Alberto Palella e all’Amministrazione Comunale che rendono momenti come questo possibili» ha dichiarato.

Protagonista dell’ottava edizione la birra e, non a caso, il claim di quest’anno è proprio “Che fermento”. Oltre alle 50 casette del gusto ci sono anche ben otto birrifici artigianali. Grande attenzione anche ai celiaci e non solo per quanto riguarda il cibo: ci sono a disposizione anche diversi tipi di birra senza glutine, grazie alla preziosa partenership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Il Presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina ha evidenziato come questo evento sia un modo di mostrare le eccellenze del territorio. «Alberto Palella ha aperto una strada di successo che si sta espandendo sempre di più» ha aggiunto.

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Messina Street Food Fest: cibo, spettacolo e convivialità

La prima giornata del Messina Street Food Fest 2026 è stata animata anche da spettacoli e intrattenimento con musica dal vivo, dj set e tanto divertimento per tutti, sempre gratuito. La compagnia Joculares ha portato nuove performance mischiando giocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea. Alla console c’era Alfredo Reni, seguito dal dj set di Santino Villari e dalla Live Band Mokanta. A condurre gli spettacoli, Carmen Cilione.

Il Messina Street food Fest, come ha affermato il sindaco Federico Basile, è un evento che porta allegria: «è un’emozione per me essere a questa ottava edizione. Si tratta di un evento che è nato forse in sordina e che adesso dà lustro alla città e al food inteso anche come qualità enogastronomica».

La serata ha visto anche l’inizio ufficiale degli show cooking, condotti dalla giornalista Valeria Zingale. Alle ore 19:00, i fornelli si sono accesi per “Abruzzo Tasting Stories”. Quest’anno, infatti, il Messina Street Food Fest oltrepassa i confini dello Stretto per una “Contaminazione del gusto” con la regione Abruzzo.

Alle 21:00 è stato poi il turno dello show cooking dello chef stellato Giuseppe Raciti. Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed Enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese:

Croce Rossa Italiana,

C.I.R.S. Casa Famiglia ETS,

Mensa di Sant’Antonio,

Canile Millemusi,

ABC – Amici dei Bimbi in Corsia.

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