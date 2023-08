Infrastrutture, 75 miliardi di euro per strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e Calabria

Nuovi investimenti in Sicilia e Calabria: dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) programmati quasi 28 miliardi di euro per strade e autostrade e 47 miliardi in totale per le reti ferroviarie. Vediamo come saranno suddivisi e alcuni dei progetti in cantiere.

Polemiche sulla riallocazione di risorse dal Centro e Sud Italia verso il Nord, per un totale di circa 2,5 miliardi di euro. Il MIT replica con una nota in cui sottolinea che le opere previste saranno finanziate con altre risorse. Nella stessa giornata di ieri, 17 agosto, la nota del dicastero che elenca gli investimenti previsti per le infrastrutture del Meridione, in particolare di Sicilia e Calabria.

Strade e autostrade: gli investimenti in Sicilia e Calabria

Per quel che riguarda strade e autostrade, scrive il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la Sicilia sono previsti investimenti per circa 15 miliardi di euro. Saranno utilizzati per progetti riguardanti le strade statali di collegamento, le tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania e i lavori dell’autostrada Siracusa – Gela.

Alla Calabria vanno invece 12,8 miliardi di euro per strade e autostrade, 3 dei quali già stanziati con decreto per la SS106 Jonica, su cui l’investimento complessivo è di circa 9 miliardi.

Le risorse per la Rete Ferroviaria

Per quel che riguarda, invece, la rete ferroviaria, gli investimenti previsti per la Sicilia ammontano a 13 miliardi di euro. Tra i progetti in cantiere: il nuovo collegamento veloce Palermo-Catania-Messina, il ripristino e l’elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, i collegamenti con gli aeroporti di Trapani Birgi e di Fontanarossa, la Caltagirone-Gela.

Il piano di investimenti per la rete ferroviaria della Calabria ammonta invece a 34,8 miliardi, di cui 16 miliardi di euro già finanziati: 15,9 miliardi per la Salerno-Reggio Calabria, 230 milioni di euro per l’adeguamento tecnologico della linea Battipaglia e Reggio Calabria, e poi la Variante di Cannitello e la Linea Rosarno-S. Ferdinando.

(24)