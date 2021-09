Incidenti a Messina, Geraci (M5S): «Mettere in sicurezza gli incroci»

Il vicepresidente della III Circoscrizione di Messina, Alessandro Geraci chiede di mettere in sicurezza gli incroci del Quartiere americano, che va da Villa Dante al Viale Europa, per evitare altri incidenti.

«Continuano gli incidenti tra automobilisti, camion e mezzi a due ruote – scrive in una nota Geraci – negli incroci dell’ampio territorio tra il viale Europa e la Villa Dante, ricostruito dopo il terremoto a scacchiera, con un’alta densità di transito veicolare ed il triste primato cittadino con le vie maggiormente interessate da incidenti stradali».

Adeguamento della viabilità di Messina per evitare altri incidenti

Geraci, che aveva già proposto una delibera per disciplinare la viabilità, adesso chiede che venga realizzato un ampliamento dei marciapiedi, con adeguati archetti anti sosta negli incroci del quadrilatero di una delle zone più trafficate di Messina.

«Appare chiaro, transitando da questi incroci – continua Geraci – che l’assenza di segnaletica verticale e orizzontale, nonché la scarsa visibilità nei punti di intersezione dovuta ai parcheggi indisciplinati, sono la causa principale di incidenti tra automobilisti e pedoni. A Febbraio 2021, con una delibera di quartiere votata a maggioranza dal consiglio della III Municipalità, invitavo l’amministrazione comunale e il relativo dipartimento ad intervenire, suggerendo di adottare quanto già realizzato negli anni scorsi in altre zone della città, ossia un ampliamento dei marciapiedi con adeguati archetti anti sosta negli incroci del quadrilatero che va da Sud a Nord, dalla via Lucania al viale Europa, e da Ovest ad Est, dal viale San Martino alla via La Farina. I residenti della zona, divenuti ormai spettatori dai propri balconi di incidenti quotidiani, chiedono interventi risolutivi, nella speranza che nel frattempo non accada qualche tragedia».

(Foto inviate dal vicepresidente della III Municipalità, Alessandro Geraci)

