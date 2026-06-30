Il pasticcere messinese Daniele Bonansinga firma il “dolce” gran finale del Nations Award

Il gusto dell’alta pasticceria messinese ha impreziosito il gran finale della XX edizione del Nations Award. A chiudere in dolcezza la serata di sabato 27 giugno con un ricco buffet di dolci è stato Daniele Bonansinga, quarta generazione della storica Pasticceria Principe di Panebianco di Messina, chiamato a firmare il momento più dolce della manifestazione.

Al termine della cerimonia di premiazione, gli ospiti hanno assistito al tradizionale taglio della torta celebrativa, realizzata dal pasticcere messinese. Un momento di festa condiviso con l’attrice Alessandra Mastronardi, il comico Sasà Salvaggio e il presidente e organizzatore del Nations Award Michel Curatolo.

Per Daniele Bonansinga si tratta di un riconoscimento prestigioso che conferma il valore del lavoro svolto sin qui nel portare avanti la tradizione dolciaria messinese, la storia e la passione di famiglia.

«Mio nonno, che mi ha trasmesso l’amore per la pasticceria, sarebbe orgoglioso di vedermi su un palcoscenico così importante. Proseguo il percorso che lui ha tracciato con la voglia di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi», ha dichiarato Daniele Bonansinga.

Il maestro pasticcere ha conquistato gli ospiti del Nations Award con una raffinata torta chantilly, arricchita da fragoline e frutti di bosco, accompagnata da un elegante buffet di pasticceria tradizionale e contemporanea. Un percorso di degustazione che ha raccontato tecnica e creatività attraverso una selezione di dolci: il classico cannolo di ricotta siciliano, una mousse alla vaniglia con inserto ai frutti rossi, una mousse alla mandorla salata con cioccolato e crumble al piparello, una mousse al mango e arachidi e una delicata mousse alla vaniglia con inserto ai frutti esotici, creazioni che hanno chiuso la serata con un omaggio all’alta pasticceria messinese.

Il Nations Award, punto di riferimento culturale per il cinema italiano e internazionale sin dagli anni Settanta, continua infatti a distinguersi come luogo d’incontro tra arte, cultura e spettacolo. La manifestazione ha accolto negli anni attori, registi, protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura provenienti da tutto il mondo, contribuendo a valorizzare sempre di più Taormina come palcoscenico privilegiato per il dialogo tra le diverse forme d’arte.

Anche quest’anno, il connubio tra cultura e alta gastronomia ha rappresentato uno degli elementi distintivi dell’evento, con la pasticceria d’autore protagonista del gran finale.

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