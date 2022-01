Il parcheggio del Mercato Zaera ad ATM: le regole per la sosta, mattina e pomeriggio

A sei mesi dalla apertura del nuovo Mercato Zaera di Messina, la Giunta De Luca ha deciso di affidare la gestione del parcheggio sottostante la struttura ad ATM Spa. La sosta sarà gratuita, ma solo in determinati orari. Vediamo, nel dettaglio, come funzionerà.

Attualmente il parcheggio del Mercato Zaera non rientra nel contratto di servizi di ATM Spa, ma l’Amministrazione ne proporrà l’integrazione con apposita delibera da presentare in Consiglio Comunale. Nel frattempo, a far data dal 1° gennaio 2021, la Giunta ha deciso, su proposta degli assessori Salvatore Mondello e Dafne Musolino, di affidarne la gestione all’Azienda per il trasporto pubblico locale di Messina.

Nelle ore di attività del mercato, parcheggiare nell’area di sosta sarà gratuito, mentre nel pomeriggio il parcheggio sarà a pagamento.

Parcheggio del mercato Zaera: tariffe e orari per la sosta

Nella fascia oraria mattutina (dalle 8.30 alle 13.30):

la sosta sarà gratuita per l’utenza del mercato Zaera;

Zaera; l’occupazione gratuita degli stalli è però consentita per un’ora, utilizzando il disco orario (da posizionare in maniera ben visibile a inizio sosta).

Per chi dovesse sostare per più di un’ora è prevista una specifica multa e l’eventuale rimozione del veicolo.

Nella fascia oraria pomeridiana (dalle ore 15.30 alle ore 20.30):

il parcheggio sarà utilizzabile a pagamento con le stesse tariffe in vigore per le strisce blu della Ztl del centro cittadino.

Le spese per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale dell’area parcheggio, unitamente a quelle per la eventuale fornitura e posa in opera dei dispositivi di controllo accesso ed esazione automatica della sosta, saranno a totale carico della società ATM S.p.A.

(42)