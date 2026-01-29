Il Forte Ogliastri di Messina diventerà un polo di cultura, socialità e inclusione per la città

L’esecutivo di Palazzo Zanca ha approvato, nel corso dei lavori di martedì, la delibera N. 57 del 27.01.2026 relativa all’individuazione del soggetto coordinatore per il presidio e la cogestione del bene demaniale in concessione denominato “Forte Ogliastri” a Messina, definendo il piano di gestione della fortificazione umbertina.

Forte Ogliastri Messina: un luogo vivo per la città

Il coordinamento gestionale, su proposta dell’Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato, d’intesa con il Sindaco Federico Basile, sarà affidato alla Messina Social City. Quest’ultima opererà in collaborazione con quattro associazioni di respiro nazionale ed espressione locale, selezionate con apposito avviso pubblico secondo criteri definiti da una precedente delibera. Il Forte è stato recentemente concesso al Comune di Messina dall’Agenzia del Demanio. L’obiettivo è quello di valorizzare il monumento e renderlo pienamente fruibile alla comunità.

Il complesso storico sarà animato da attività sociali, culturali e ricreative rivolte a cittadini di tutte le età. Particolare attenzione verrà data a famiglie, giovani e fasce più vulnerabili della popolazione. Quattro sale interne e il locale “Caponiera” saranno affidate a organizzazioni no-profit locali, che contribuiranno alla gestione ordinaria degli spazi e alla programmazione di eventi. Gli spazi comuni del Forte, piazza d’armi, teatro all’aperto, parco giochi e terrazze panoramiche, resteranno disponibili per iniziative culturali, sportive e sociali, in armonia con la destinazione d’uso a “incubatore urbano e sociale.

Il piano di gestione include:

servizi integrati per l’infanzia,

aule studio,

coworking sociale,

sportelli di orientamento,

supporto all’autoimprenditorialità.

Il punto ristoro sarà gestito come servizio di supporto alla fruizione del Forte e delle attività culturali e sociali. Tutti gli interventi saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza e del Decreto Regionale che regolano la tutela e la conservazione del bene.

L’assessore Enzo Caruso ha commentato: «Forte Ogliastri diventa un luogo vivo per la città, dove cultura, socialità e inclusione si incontrano. Grazie alla collaborazione con Messina Social City e associazioni locali e nazionali, offriremo spazi sicuri e accessibili per attività educative, ricreative e culturali, a beneficio di tutta la comunità».

