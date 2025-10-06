Giornata Mondiale della vista a Messina: inclusione e pari opportunità per tutti

Presentata questa mattina la “Giornata Mondiale della vista” nella sede dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina. La giornata è promossa sul territorio nazionale dal Iapb Italia – Ets e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. A Messina la Giornata è organizzata in sinergia con l’Uici provinciale.

Il 9 ottobre è la Giornata Mondiale della Vista

La vicepresidente dell’Uici Messina, Angelina Benvegna, ha spiegato in cosa consiste la Giornata Mondiale della vista: «anche quest’anno la sezione territoriale Uici di Messina in collaborazione con Iapb Italia onlus organizza la Giornata Mondiale della vista. Questa giornata cade il secondo giovedì del mese di ottobre, ovvero il 9. Le iniziative sono tante, diverse e riguardano la prevenzione».

Andando nel dettaglio, ha continuato a spiegare: «la nostra sezione si dedica alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. La cosa fondamentale è la prevenzione della vista perchè la vista è un bene prezioso. In Italia ci sono oltre 3 milioni di persone con patologie visive come glaucoma, retinite diabetica, degenerazione maculare, oltre a miopia e astigmatismo. Bisogna ricordarsi di sottoporsi regolarmente a controlli visivi, almeno una volta l’anno. Per la Giornata Mondiale della vista a Messina ci saranno screening gratuiti. Basterà telefonare alla sezione per prenotare. Inoltre, verrà distribuito materiale informativo nelle piazze e organizzeremo conferenze per sensibilizzare l’opinione pubblica».

La vista è un bene prezioso

Anche il consigliere dell’Uici Maurizio Gemelli ha puntato l’attenzione sull’importanza della prevenzione: «l’Unione si impegna a 360 gradi nel territorio, facciamo prevenzione anche nelle piazze con il nostro camper adibito a studio oculistico. L’obiettivo è di fornire screening base e invitare il cittadino a recarsi presso il nostro ambulatorio per approfondire le patologie. L’impegno della prevenzione passa anche attraverso le scuole. Spesso, dietro agli alunni ci sono problematiche serie per via del contesto sociale. Dobbiamo intervenire per dare gli aiuti giusti per migliorare la vita».

Gemelli ha poi ricordato le strutture dell’Unione come il Libro Parlato, la Stamperia Braille e il centro Helen Keller. Il consigliere ha rinnovato l’invito a non trascurare nemmeno i semplici fastidi alla vista, come prurito o bruciore. «Quella che magari scambiamo per allergia, può nascondere problemi seri come glaucoma o altro. L’ambulatorio apre le sue porte alla cittadinanza con costi irrisori e tempi molto brevi» – ha aggiunto.

L’Uici Messina fa ancora di più. Angelina Benvegna ha evidenziato: «ci prendiamo cura del non vedente e dell’ipovedente a 360 gradi, offrendo anche supporto psicologico. Cerchiamo di favorire l’inclusione sociale che è fondamentale. L’ambulatorio offre visite a costi ridotti per consentire a tutti di prendersi cura della propria vista che è un bene che va curato. Molte malattie visive sono asintomatiche, bisogna intervenire quando non è troppo tardi».

Giornata Mondiale della vista a Messina: prevenzione e diagnosi

La prevenzione di una possibile malattia visiva è un tema affrontato anche da uno dei medici oculisti dell’ambulatorio oculistico dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina, la dottoressa Maria Briguglio. A tal proposito ha dichiarato: «io mi occupo soprattutto di oftalmologia pediatrica. La Giornata Mondiale della Vista ci richiama alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Alcune patologie possono compromettere la qualità della vita e dobbiamo anticiparle per non farle arrivare alla cecità. Come Unione, siamo vicini alla comunità e sensibilizzeremo in modo efficace sul tema. Il nostro impegno è chiaro: siamo dalla parte della vista e delle persone, per inclusione e pari opportunità per tutti».

In conclusione, il presidente dell’Uici Messina Costantino Mollica, si è detto orgoglioso del lavoro svolto e che si sta portando avanti, auspicando si possa fare sempre di più e sempre meglio.

