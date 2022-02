Giornata della Raccolta del Farmaco: dove donare a Messina dall’8 al 14 febbraio 2022

Donare medicine a chi è meno fortunato e non può comprarle da sé: questo l’obiettivo della Giornata della raccolta del farmaco che anche in questo 2022 torna a Messina e durerà un’intera settimana. Da martedì 8 a lunedì 14 febbraio sarà possibile dare il proprio contributo in una quarantina di farmacie tra città e provincia. L’elenco completo.

È stata presentata questa mattina presso la sede del Centro del Buon Pastore di Messina, la 22esima Giornata della Raccolta del Farmaco. Un’iniziativa nata, appunto, come un’unica Giornata, ma che poi è andata ampliandosi e oggi dura un’intera settimana. L’evento, a Messina, è organizzato da Terra di Gesù Onlus e Banco Farmaceutico e vede la collaborazione di Federfarma, dell’Ordine dei Medici, dell’Ordine dei Farmacisti. Come lo scorso anno, a causa della pandemia covid-19, non ci saranno i volontari, ma ci si dovrà rivolgere direttamente ai farmacisti.

A presentare l’iniziativa, il fondatore di Terra di Gesù Onlus, il dott. Francesco Certo, che ha sottolineato le difficoltà di questi due anni, l’importanza di donare farmaci soprattutto oggi: «Abbiamo tantissime associazioni a fianco di questa iniziativa. Chiamo questa la “squadra del bene”. Se riusciamo a fare squadra, questa squadra la guerra la vince». In assenza, quest’anno, dei volontari, sarà fondamentale, precisa il dott. Certo, l’opera di divulgazione e promozione dell’iniziativa che potrà avvenire tramite i social, gli organi di informazione, il passaparola. Tra i farmaci maggiormente richiesti perché sono quelli che mancano nel dispensario della associazioni che si occupano dei meno fortunati, ci sono i farmaci pediatrici. Niente tachipirina, si sottolinea, perché è disponibile in abbondanza.

Negli anni passati, è stato ricordato in conferenza stampa, Messina si è sempre distinta per generosità, donando farmaci in abbondanza. L’augurio è che si riesca anche quest’anno, per far fronte a una richiesta che, a causa della pandemia covid-19, si è fatta sempre maggiore.

Vediamo, di seguito, l’elenco delle farmacie aderenti alla Giornata di raccolta del farmaco a Messina e in provincia.

Giornata della raccolta del farmaco 2022

Elenco farmacie aderenti nella città di Messina

Farmacia Abate Antonino

Farmacia Abate Daniela

Farmacia Baratta

Farmacia Boccetta

Farmacia Brancato Romanini

Farmacia Brancato SAS

Farmacia Bruni Celia Di Giovanni Marco Scribano & C.S.A.S.

Farmacia Calcaterra

Farmacia Caminiti

Farmacia Capria Renato

Farmacia Crimi

Farmacia De Leo Srl

Farmacia del Viale

Farmacia dello Stretto S.r.L.

Farmacia Di Mario

Farmacia Facciolà

Farmacia Gargano

Farmacia Grasso

Farmacia La Rosa

Farmacia Madonna della Salute

Farmacia Mercurio

Farmacia Pandolfi

Farmacia Papisca

Farmacia Pirri

Farmacia Pirrone

Farmacia Procopio

Farmacia S. Margherita

Farmacia Sgroi

Farmacia Spirito Santo

Nuova Farmacia Galati

Nuova Farmacia Ingo di Anna Crisafi & S.A.S

Le farmacie aderenti in provincia di Messina

Antica Farmacia Alioto (Milazzo)

Farmacia Cavallaro (San Filippo Del Mela)

Farmacia Sciacca Rizzo (Sant’Agata di Militello)

Farmacia British Pharmacy (Taormina)

Farmacia delle Terme (Terme Vigliatore)

Farmacia Ingoglia (Terme Vigliatore)

Farmacia del Tirreno (Venetico)

La raccolta è sostenuta anche da altri enti e associazioni: Ammi Messina, Fidapa Capo Peloro, Meter & Miles, Cirs Messina, I Fikissimi, Centro Aiuto alla vita Vittorio Quarenghi, Isamu Pubbirazzu, Aiutiamoli a vivere Messina, Acisjf Messina.

