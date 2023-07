Giochi per bambini e parchi a Messina: aggiudicata gara per 378mila euro. Le zone e i progetti

Nuovi giochi per bambini, spazi per lo sport, aree relax e a verde: il Comune di Messina ha aggiudicato una nuova gara d’appalto per la riqualificazione di tre aree della città dello Stretto. L’importo di aggiudicazione dei lavori è di circa 378mila euro. Vediamo le zone interessate, la ditta che se ne occuperà e i dettagli dei progetti.

La procedura, chiusa da Palazzo Zanca il 4 luglio 2023, prevede interventi a piazza Matteotti (situata nella parte bassa del viale Annunziata), nell’area esterna dell’istituto Giuseppe Catalfamo e della scuola La Pira – Gentiluomo di Messina. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Arcas Costruzioni di Peritore Roberta, con sede legale a Licata (Agrigento), che ha offerto un ribasso pari al 31,333% per un importo contrattuale di 378.264,61 euro oltre IVA.

Piazza Matteotti e scuole Catalfamo e “La Pira – Gentiluomo”: i progetti per Messina

L’appalto bandito dal Comune di Messina prevede la realizzazione dei seguenti progetti:

Piazza Matteotti – previsti interventi che riqualificano la piazza nell’insieme per restituirla alla comunità in modo che possa usufruirne. In particolare, la pavimentazione svolge un ruolo importante nella suddivisione delle aree in progetto. L’area posta in adiacenza alla Questura sarà destinata al relax con panchine da utilizzare per la lettura, per la contemplazione e per la socializzazione. La zona a confine tra la via Del Fante e la via Ludovico Perroni Grande sarà invece destinata ai giochi per bambini. Una parte dello spazio a confine tra la Via del Fante e la via Abate Epifanio sarà utilizzato per delle attrezzature sportive di tipo Calisthenics per il fitness all’aperto.

Maggiori informazioni a questo link.

