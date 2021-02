Gettonopoli, decadranno i consiglieri Benedetto Vaccarino e Giovanna Crifò

I consiglieri comunali di Messina, Giovanna Crifò e Benedetto Vaccarino, rispettivamente di Forza Italia e Ora Sicilia, decadranno a seguito della conferma da parte della II sezione penale della Cassazione della condanna nel processo “Gettonopoli”.

Dallo scorso 17 febbraio 2021, ricordiamo, sono diventate definitive le 15 condanne sancite nel 2018 nell’ambito del procedimento sulle “presenze lampo” dei consiglieri comunali alle commissioni consiliari di Palazzo Zanca nel quinquennio 2013/2018.

Con la conferma della Cassazione decadranno – quando il dispositivo della sentenza sarà notificato alla presidenza del Consiglio Comunale di Messina –, Giovanna Crifò e Benedetto Vaccarino. La prima è condannata a 1 anno e 5 mesi, il secondo a 1 anno e 9 mesi. Eletti con Forza Italia nel 2018 – Benedetto Vaccarino è poi passato al gruppo consiliare Ora Sicilia –, entrambi i consiglieri hanno alle spalle un passato abbastanza lungo a Palazzo Zanca. La consigliera Crifò era stata eletta per la prima volta nel 1998, il collega nel 2008.

Nella Seduta di Consiglio Comunale di ieri, durante la quale la neo-consigliera Francesca Cacciola è subentrata alla dimissionaria Daria Rotolo (Sicilia Futura), Benedetto Vaccarino ha dichiarato: «Sono stato accusato di un reato, devo lasciare l’Aula. Accetto la sentenza, ma non la condivido completamente. Vado via per una cosa che mi vede colpevole ma solo in parte».

Assolti, Libero Gioveni e Nora Scuderi, il processo Gettonopoli ha visto la condanna di:

Carlo Abbate – 1 anno e 6 mesi

Piero Adamo – 1 anno e 2 mesi

Pio Amadeo – 1 anno e 5 mesi

Angelo Burrascano – 1 anno e 4 mesi

Nino Carreri – 1 anno e 2 mesi

Andrea Consolo – 1 anno e 3 mesi

Nicola Crisafi – 1 anno e 7 mesi

Giovanna Crifò – 1 anno e 5 mesi

Nicola Cucinotta – 1 anno e 3 mesi

Carmelina David – 1 anno e 3 mesi

Paolo David – 1 anno e 7 mesi

Santi Sorrenti – 1 anno e 3 mesi

Fabrizio Sottile – 1 anno e 6 mesi

Benedetto Vaccarino – 1 anno e 9 mesi

Santi Daniele Zuccarello – 1 anno e 6 mesi.

