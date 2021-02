Messina. Daria Rotolo (Sicilia Futura) si dimette dal Consiglio Comunale

Daria Rotolo di Sicilia Futura, si è dimessa nella giornata di ieri dal Consiglio Comunale di Messina. Lo ha comunicato con una lettera in cui ha spiegato le proprie motivazioni. Prenderà il suo posto in Aula la prima dei non eletti nelle lista di appartenenza, Francesca Cacciola.

Dopo la fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle del consigliere Giuseppe Schepis e il suo conseguente passaggio al gruppo Misto, un secondo “colpo di scena” ha scosso l’Aula consiliare. La consigliere Daria Rotolo, eletta alle amministrative del 2018 all’interno della lista Sicilia Futura, ha deciso di lasciare l’incarico ricoperto finora tra le pareti di Palazzo Zanca. L’esponente del partito guidato dal segretario Beppe Picciolo ha spiegato in una lettera la propria decisione di fare un passo indietro. In sostanza, le dimissioni sono motivate dall’impossibilità di dedicare “il giusto tempo e la giusta dedizione” all’Aula.

A commentare questa scelta, brevemente, con un post sui social, l’ex collega Nino Intedonato: «Daria Rotolo – ha scritto – è stata una Amica ed una Consigliera preziosa in questi anni, per me e per il gruppo PDR – Sicilia Futura. Nel mondo della politica dove per regola le dimissioni si annunciano ma non si danno, Lei ha scelto di fare un passo indietro, per motivi personali, dal Consiglio Comunale, ma non smetterà di portare avanti le istanze della nostra comunità».

Dopo la fuoriuscita di Alessandro De Leo, oggi al Gruppo Misto, e le dimissioni di Daria Rotolo, dell’originario gruppo di Sicilia Futura in Consiglio Comunale restano Nino Interdonato e Piero La Tona. A loro si aggiungerà Francesca Cacciola, che prenderà il posto della collega dimissionaria.

