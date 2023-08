Ferragosto 2023, raccolta differenziata e rifiuti ingombranti: le indicazioni di MessinaServizi

Durante le festività di Ferragosto 2023, la MessinaServizi Bene Comune continuerà a garantire i propri servizi con regolarità e implementerà le operazioni di pulizia delle spiagge messinesi. Più nel dettaglio: la raccolta differenziata porta a porta, il trasporto e lo spazzamento per i giorni 14, 15 e 16 agosto saranno effettuati in tutta la città di Messina. Per quanto riguarda le isole ecologiche, invece, queste resteranno chiuse soltanto nella giornata di martedì 15 agosto.

Inoltre, si procederà ad una pulizia straordinaria delle spiagge messinesi. Dalle ore 17 di lunedì 14 agosto, infatti, gli operatori ecologici della MessinaServizi Bene Comune interverranno per rimuovere eventuali falò preparati in violazione dell’ordinanza di divieto emessa dal Sindaco di Messina, Federico Basile. La mattina di Ferragosto sarà invece dedicata alla pulizia di tutte le spiagge delle aree Nord e Sud della città dello Stretto. Nel pomeriggio, infine, si svuoteranno tutti i cestini delle mini-isole ecologiche.

Rimane ancora chiusa l’isola ecologica di Pistunina, a causa dell’incendio del 9 luglio scorso divampato al bivio di Zafferia e che ha danneggiato i cassoni della raccolta differenziata, una tettoia e un capannone. La MessinaServizi Bene Comune ha quindi chiuso temporaneamente il centro di raccolta e attivato un servizio alternativo in aree appositamente attrezzate in diverse piazze della zona Sud della città di Messina. Per il sabato 12 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 11.30, gli scarrabili per i rifiuti ingombranti e i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) saranno posizionati nei villaggi di Minissale (area parcheggio fermata Atm) e di Fondo Fucile.

Per gli altri tipi di rifiuti (come abiti usati, toner stampanti e farmaci usati), invece, i cittadini potranno servirsi delle altre isole ecologiche presenti in città.

