Messina. Incendio di Pistunina, ancora chiusa l’isola ecologica: dove e quando conferire

Ancora chiusa l’isola ecologica di Pistunina, danneggiata da un incendio lo scorso 9 luglio. Nell’attesa della riapertura, MessinaServizi Bene Comune ha deciso di attivare dei piccoli centri di raccolta nel villaggi della zona Sud di Messina. Scopriamo quando saranno attivi e cosa si potrà conferire.

Lo ricordiamo, lo scorso 9 luglio un incendio è divampato al bivio di Zafferia e le fiamme sono arrivate fino all’isola ecologica di Pistunina, danneggiando cassoni della raccolta differenziata, un capannone e una tettoia e rendendo necessaria la chiusura temporanea del centro di raccolta.

Chiusa l’isola ecologica di Pistunina: dove conferire nella zona Sud di Messina

Passati ormai oltre 10 giorni dall’incendio, MessinaServizi Bene Comune ha deciso di attivare un servizio alternativo per i cittadini finché l’isola ecologica di Pistunina rimarrà chiusa. In particolare, sarà possibile conferire rifiuti ingombranti e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ogni sabato dalle ore 7.00 alle ore 11.30 negli scarrabili che saranno collocati, di volta in volta, in diverse piazze dei villaggi della Zona Sud. Il servizio inizia il 22 luglio al Cep e a Fondo Fucile ed è rivolto solo alle utenze domestiche.

Per gli altri tipi di rifiuti, come abiti usati, toner stampanti o farmaci usati, è possibile servirsi delle altre isole ecologiche di Messina. Per rifiuti come sfalci di verde e potature, invece, sarà possibile recarsi presso la sede di MessinaServizi Bene Comune di villaggio UNRRA (ex Decon).

Di settimana in settimana saranno comunicate le piazze della città di Messina in cui sarà attivo il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE, fino alla riapertura dell’isola ecologica di Pistunina.

