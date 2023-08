Niente falò e alcol in spiaggia: le regole per la movida nel weekend di Ferragosto a Messina

Nuove regole per la movida estiva di Messina in vista del Ferragosto 2023: vietati falò, tende e alcol in spiaggia; mentre si ampliano gli orari per l’intrattenimento musicale, ma solo per un periodo limitato. Obiettivo del provvedimento è quello di garantire il decoro lungo i litorali e andare incontro alle esigenze delle attività di lidi e locali. Vediamo tutte le novità dell’ordinanza firmata nelle scorse ore dal sindaco Federico Basile.

Ferragosto 2023 a Messina: cosa prevede l’ordinanza Basile per falò e movida

L’ordinanza n. 172 del 3 agosto 2023 firmata dal sindaco di Messina, Federico Basile, prevede, per Ferragosto (per la precisione, dal 14 al 16 agosto):

Il divieto dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 01.00 del 16 agosto 2023 di detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulle spiagge dei litorali nord e sud di Messina, ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime.

Sono vietati, sempre dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 01.00 del 16 agosto 2023, la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo sulla spiaggia, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l’attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all’interno dei locali e fatta salva l’attività lavorativa dei distributori delle suddette bevande in favore delle attività commerciali presenti in loco.

Previsti in più i divieti:

di trasporto, allocazione e uso, a qualsiasi titolo, di tende e apparecchiature per il campeggio, la sosta, il pernottamento e il bivacco;

di trasporto e detenzione di oggetti contundenti di vario tipo e/o atti ad offendere l’incolumità fisica;

di attività pirotecniche, ancorché con l’accensione di fuochi d’artificio, se non preventivamente autorizzati e regolamentati;

di produrre suoni e molestie a mezzo di altoparlanti e di amplificatori di qualsiasi genere e, comunque di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocali o a mezzo di ausili sonori.

Nuove regole e orari per la movida estiva a Messina

Sempre con l’ordinanza n. 172 del 3 agosto 2023 il sindaco di Messina, Federico Basile, dispone alcune modifiche agli orari delle attività legate alla movida estiva. In particolare, prevede:

Esclusivamente da giovedì 10 a sabato 26 agosto 2023 , l’osservanza dei seguenti orari per l’emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgano attività all’aperto: dal lunedì alla domenica , per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, è consentita l’organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del giorno seguente; dal lunedì alla domenica , per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle ore 21.00 alle ore 03.00; nei giorni di venerdì, sabato e domenica , per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, dalle ore 19.00 alle ore 21.00 è consentita l’organizzazione di eventi musicali; nei giorni di venerdì, sabato e domenica , dalle ore 19.00 alle ore 21.00 per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di eventi musicali e danzanti;-rimane consentita, nei giorni da lunedì alla domenica, nei pubblici esercizi l’emissione di musica di sottofondo che non rechi disturbo; dal lunedì alla domenica , negli spazi all’aperto l’organizzazione e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico (c.d. karaoke) e similari è consentita nella fascia oraria dalle 20.00 alle ore 23.30. A fine orario è prevista una tolleranza di 20 minuti per abbassare il volume e consentire ai clienti di lasciare il locale.

, l’osservanza dei seguenti orari per l’emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgano attività all’aperto:

In sostanza, la nuova ordinanza in vigore dal 10 al 26 agosto per la movida dell’estate a Messina – oltre a vietare i falò di Ferragosto – consente l’attività musicale anche di lunedì (il 14 e il 21 agosto) e amplia gli orari per le serate, e in generale la musica, di trenta minuti.

L’ordinanza sulla movida estiva è disponibile a questo link.

