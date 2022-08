“L’Estate Addosso”, ammessi 676 giovani: la graduatoria di Messina Social City

È online la graduatoria degli ammessi (e dei non ammessi) a “L’estate addosso”, il programma di borse lavoro per i giovani della città dello Stretto promosso da Messina Social City. A breve i partecipanti saranno convocati dall’Azienda Speciale per i colloqui finalizzati all’impiego nelle aziende ospitanti che hanno aderito al progetto.

Si sono chiusi lunedì 22 agosto, dopo una proroga di qualche giorno, i tempi per la presentazione delle domande per partecipare a “L’Estate Addosso”, programma avviato nel 2021 dalla Giunta De Luca e rilanciato quest’anno dall’Amministrazione Basile. I partecipanti riceveranno una borsa lavoro di 600 euro al mese, per un periodo di due mesi, durante i quali svolgeranno attività lavorative nella aziende che hanno aderito all’avviso pubblico del Comune.

Lo scorso anno, a partecipare come enti ospitanti sono state anche le partecipate comunali come per esempio l’AMAM. I ragazzi e le ragazze, tra i 18 e i 25 anni, che sono stati ammessi svolgeranno attività di diverso tipo: manutenzione del verde, animazione sociale, socio-culturale e ricreativa, collaborazione ai servizi di cucina, sala e bar, attività amministrativa, compresa segreteria e archivio, informazione, promozione ambientale e del territorio, per fare alcuni esempi (l’elenco completo è disponibile qui). Per le aziende che vogliono proporsi come enti ospitanti, le domande sono ancora aperte fino al 2 settembre (maggiori dettagli qui).

A questo link la graduatoria degli ammessi e a questo quella dei non ammessi al progetto “L’estate addosso” del Comune di Messina.

