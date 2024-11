Esserci Festival 2024 Messina: uno sguardo al futuro e al volontariato il 5 e il 6 dicembre

Presentata questa mattina al Comune di Messina l’edizione 2024 di “EsserCi Festival”. Il volontariato che c’è”. L’evento è patrocinato da Comune e vedrà la partecipazione di Ennio Marino e Rosario Ceraolo, rispettivamente vicepresidente vicario e direttore del CESV, insieme a Letizia Bucalo, fundraiser, comunicatrice e ideatrice del festival.

EsserCi Festival 2024 Messina: “Costruiamo il futuro”

La seconda edizione, intitolata “Costruiamo il futuro”, è organizzata dal CESV Centro Servizi per il Volontariato di Messina in collaborazione con il Comune e si terrà il 5 e 6 dicembre presso Palazzo Zanca e Santa Maria Alemanna.

Il programma del festival si articola attorno a quattro temi centrali: benessere, pianeta, creatività e persone. Nei due giorni si alterneranno speech, momenti di confronto, laboratori per bambini, l’Agorà delle associazioni locali, un seminario per il terzo settore, una mostra fotografica dedicata a Biagio Conte, lo spettacolo teatrale #iosiamo e la cerimonia di consegna del Premio EsserCi.

Valorizzare il terzo settore

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato: «il Comune di Messina è al fianco del Centro Servizi per il Volontariato anche per questa seconda edizione di EsserCi Festival, così come lo è stato per la prima edizione l’anno scorso. Il Comune diventerà per due giorni la casa del volontariato e lo sarà sempre di più. Né poteva essere diversamente. Per questa amministrazione rappresentano valori irrinunciabili la collaborazione, la sinergia, ma anche il confronto puntuale e stringente con il terzo settore, espressione delle migliori forze della comunità. Ai volontari e a tutti gli enti che operano nella gratuità e nella solidarietà la città di Messina assicura massimo coinvolgimento, un ascolto attento e proficuo, disponibilità fattiva per azioni e politiche. A guidarci è la consapevolezza che insieme si può fare meglio e di più».

L’assessora Alessandra Calafiore ha evidenziato: «con EsserCi Festival veicoliamo il valore del volontariato. Siamo alla seconda edizione e possiamo dire che la prima ha avuto molto successo.L’obiettivo principale è di promuovere le buone pratiche e farle conoscere alla città. Messina è sempre più pronta a valorizzare il terzo settore, in nome esclusivamente del bene della comunità. Mi piace sottolineare la grande presenza e la grande operatività delle nuove generazioni che parteciperanno, dai più piccoli ai giovani adulti, ai quali come amministrazione non possiamo che guardare con estrema fiducia e con profondo senso di responsabilità. Palazzo Zanca sarà un punto di riferimento per questa edizione ma EsserCi è un percorso di condivisione anche con altri spazi e altre realtà».

EsserCi Festival 2024 Messina: sguardo verso l’altro

Rosario Ceraolo, direttore del CESV Messina ha ricordato che il 5 dicembre si celebra la Giornata Internazionale del Volontariato. Ha sottolineato: «abbiamo voluto celebrare a Messina una manifestazione che racconta sia “il volontariato che c’è”, sia il volontariato che ci sarà, proiettando nel futuro il mondo del non profit dell’Area Metropolitana e le centinaia di persone che lo animano ogni giorno».

Il direttore del CESV Messina ha, inoltre, sottolineato che lo spirito che caratterizza l’intero terzo settore è quello di impegnarsi oggi per migliorare il domani a 360 gradi.

Anche l’ideatrice del Festival EsserCi Messina, Letizia Bucalo ha parlato di futuro: «costruire un evento di questo tipo a Messina significa proiettarsi in avanti. Il terzo settore si occupa di tante fragilità e necessità e lo fa colmando lacune e spazi di cui non tutti si preoccupano. Il futuro non si costruisce se non guardando all’altro».

In conclusione, Letizia Bucalo ha rivolto un invito ai cittadini: «partecipate a EsserCi Festival, perché è davvero un’occasione per imparare qualcosa di più su voi stessi e sulla comunità nella quale vivete e operate. Un’occasione per scoprire quanta bellezza c’è attorno a noi e quanto sia importante continuare, o cominciare, a farne parte».

A questo link, l’edizione 2023 di EsserCi Festival.

