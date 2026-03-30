Enzo Piedimonte guiderà l’area pizzeria per il Concerto del Primo Maggio a Roma

Il maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte riconfermato per il terzo anno consecutivo alla guida dell’area pizzeria del Concerto del Primo Maggio a Roma. Dopo Casa Sanremo, coordinerà una brigata selezionata durante il concertone promosso da Cgil, Cisl e Uil. Il maestro pizzaiolo, napoletano di origine ma messinese d’adozione, è stato riconfermato anche per l’edizione 2026 del tradizionale evento organizzato per celebrare la Festa del Lavoro.

Enzo Piedimonte a Roma per il concerto del 1° Maggio

Una conferma che arriva dopo le esperienze positive degli anni precedenti e il recente impegno a Casa Sanremo.

Piedimonte ha spiegato: «mi riempie di orgoglio essere stato riconfermato per il terzo anno consecutivo alla guida dell’area pizzeria. È il riconoscimento di un lavoro costruito con costanza, passione e spirito di squadra. Tornare in un contesto così importante, capace di unire musica, pubblico e grandi energie, significa anche mettersi nuovamente in gioco e dare il massimo. Con la mia brigata porteremo qualità e organizzazione, contribuendo a rendere ancora più speciale questa esperienza».

Al suo fianco, anche quest’anno, ci sarà una brigata selezionata e il corresponsabile Carmelo Pistritto. Il team sarà impegnato a scandire i momenti di pausa tra le esibizioni di artisti e musicisti. Non mancheranno proposte gastronomiche pensate per il grande pubblico dell’evento.

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