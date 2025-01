Enzo Piedimonte al Festival di Sanremo 2025 alla guida di “Casa Sanremo”

Enzo Piedimonte a Sanremo 2025. Anche quest’anno ci sarà un po’ di Messina a Casa Sanremo. A guidare “Casa Sanremo”, luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, sarà Enzo Piedimonte. Lo chef sarà affiancato dall’esperto del settore Carmelo Pistritto.

Piedimonte vanta premi e riconoscimenti come i “due spicchi” Gambero Rosso ed è noto per il suo impegno nel mettere insieme tradizione e modernità con creatività.

La sua carriera lo ha visto protagonista in eventi di rilievo nazionale e internazionale. La sua presenza all’Arena del Gusto, aggiunge grande valore al progetto. Il prossimo 31 gennaio, nella sede di Gambero Rosso a Palermo, si svolgerà un evento di presentazione ufficiale dei pizzaioli protagonisti dell’Arena del Gusto.

Enzo Piedimonte a Sanremo 2025: un grande traguardo

Quello del 31 gennaio, è un appuntamento per conoscere i maestri presenti a Sanremo 2025.

Gambero Rosso è leader nell’informazione enogastronomica e partner ufficiale dell’area food. La sua presenza a Sanremo 2025 completa un quadro di assoluta eccellenza. Questo sodalizio rappresenta un’occasione unica per promuovere la cultura del gusto italiano e le sue eccellenze in un contesto internazionale come il Festival di Sanremo.

Con un mix di talento, passione e studio di nuove modalità di produzione, l’Arena del Gusto è pronta ad essere protagonista di “Casa Sanremo 2025”, offrendo un viaggio sensoriale tra sapori, emozioni e storie autentiche.

(4)