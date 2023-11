Enzo Piedimonte responsabile Arena del Gusto di Casa Sanremo 2024

Ancora una volta un po’ di Messina sarà a Casa Sanremo: Enzo Piedimonte è il responsabile dell’Arena del Gusto 2024. Il pizzaiolo napoletano trapiantato a Rodia, in provincia di Messina, si prepara a fare i bagagli. Destinazione Sanremo, dove avrà il compito di deliziare il palato dei protagonisti del 74esimo Festival della Canzone Italiana.

Non nasconde l’emozione nel dare questa notizia. Sui social, infatti, scrive: «Saranno 2 mesi belli tosti. Auguratemi un in bocca a lupo».

Ma per Enzo Piedimonte non è la prima volta a Sanremo. Sono già 5 anni che collabora a questo progetto e ogni anno riesce a stupisce con proposte che uniscono tradizione e innovazione.

L’amore per il suo lavoro nasce da bambino. La sua prima pizza l’ha preparata a 11 anni e da allora non si è più fermato, costruendo tassello dopo tassello il suo futuro.

Ma come arriva un napoletano in provincia di Messina? Enzo Piedimonte è napoletano e lì ha fatto la sua gavetta. All’età di 24 anni decide di trasferirsi in Sicilia dove oggi è il titolare di Piedimonte 1.0 a Rodia, la pizzeria che si è aggiudicata i 2 Spicchi del Gambero Rosso, confermando il suo posto tra le migliori pizzerie d’Italia.

Solo pochi giorni fa, inoltre, ha ricevuto la prima certificazione ufficiale in Sicilia per la Pizza Fritta, conferita dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN).

E adesso la nuova avventura a Casa Sanremo, insieme a Carmelo Pistritto, come responsabile Arena del Gusto 2024. Il menù è ancora una sorpresa ma siamo certi che anche quest’anno Enzo Piedimonte riuscirà a superare le aspettative, perché con sé porta sempre un ingrediente segreto: l’amore per il suo lavoro.

