Enzo Piedimonte ottiene la prima certificazione in Sicilia per la pizza fritta napoletana

Ancora un successo per Enzo Piedimonte della pizzeria “Piedimonte 1.0”: il pizzaiolo napoletano trapiantato a Rodia, in provincia di Messina, si aggiudica la prima certificazione ufficiale in Sicilia per la Pizza Fritta, conferita dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN).

Fondata a Napoli nel 1984, l’Associazione Verace Pizza Napoletana nasce per promuovere e tutelare, in Italia e nel mondo la vera pizza napoletana. Per ottenere il certificato dell’AVPN occorre realizzare i propri prodotti secondo le caratteristiche indicate nel “Disciplinare internazionale per l’ottenimento del marchio collettivo ‘Vera Pizza Napoletana’”. E il pizzaiolo Enzo Piedimonte ha spuntato tutte le caselle.

Soddisfatto del riconoscimento, Piedimonte commenta così questo risultato: «Da anni sono impegnato nella promozione e nella valorizzazione della Vera Pizza Napoletana – spiega – e dopo tanti successi e riconoscimenti era necessario, da parte mia, procedere alla tutela di un’altra eccellenza del food partenopeo: la Pizza Fritta. Ho pertanto voluto verificare che la Pizza Fritta che produco seguisse i dettami del disciplinare, con i suoi ingredienti di base, nella tipicità della stesura e della chiusura ed infine nella tecnica e nelle caratteristiche di frittura, non lasciando spazio a libere interpretazioni che sempre più spesso appaiono sul territorio».

Questo traguardo si aggiunge agli altri successi portati a casa da Enzo Piedimonte e dalla sua pizzeria di Rodia. Oltre ad essere presente nella Guida del Gambero Rosso e nella classifica “Top 50” stilata da Luciano Pignataro, il pizzaiolo ha partecipato spesso a programmi Rai e Sky e ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area food di Casa Sanremo.

