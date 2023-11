Messina. Enzo Piedimonte su RaiDue: sabato 4 novembre ospite a “Pizza Doc”

Enzo Piedimonte sbarca su Raidue. Il pizzaiolo gourmet napoletano trapiantato in Sicilia sarà ospite sabato 4 novembre alle 12.00 della rubrica “Pizza Doc”. Condividerà il palcoscenico con Tinto e Carolina Rey, con l’intento di fornire preziosi consigli sulle varie tipologie di farina, permettendo a tutti di replicare i suoi straordinari impasti anche nel comfort di casa propria.

Durante il programma, Enzo Piedimonte preparerà le celebri pizze che hanno fatto la fortuna dei suoi eleganti ristoranti, dal design contemporaneo, Piedimonte 1.0 e Piedimonte 2.0, che si affacciano sulla splendida costa messinese e offrono una vista mozzafiato sul cristallino mare del noto centro balneare di Rodia.

Ma le gesta culinarie di Enzo non si fermano qui: anche quest’anno, è chiamato a Casa Sanremo per ricoprire il ruolo di responsabile dell’area food, deliziando i palati dei grandi protagonisti del Festival della canzone italiana. Questo è il luogo dove la sua maestria culinaria sposa l’arte musicale, creando un’esperienza gastronomica senza pari.

L’ascesa di Enzo Piedimonte nel mondo della pizza è stata straordinaria. Dopo aver accumulato preziose esperienze in diverse pizzerie di Napoli e aver appreso dagli insegnamenti dei grandi maestri pizzaioli, si è trasferito in Sicilia. Qui, in tempi record, ha conquistato un posto di rilievo tra le eccellenze, guadagnandosi un posto nella Guida del Gambero Rosso e nella prestigiosa classifica dei primi 50 stilata da Luciano Pignataro.

Oltre a essere un pizzaiolo di fama mondiale, Enzo Piedimonte è diventato anche un volto noto in televisione, con apparizioni frequenti sui canali Rai e Sky. Oltre alla sua attività in cucina, svolge un ruolo cruciale come formatore e selezionatore nel settore pizzeria, sia in Italia che all’estero. Grazie alla sua innovativa pizza fritta “leggera”, sulla quale ci anticipa delle novità in arrivo, è riuscito a creare un ponte gastronomico tra la tradizione Campana e la Sicilia, portando il meglio di entrambi i mondi alla tavola dei suoi fortunati commensali . La sua passione e dedizione alla pizza lo hanno reso un vero e proprio ambasciatore della gastronomia italiana, celebrando la sua arte culinaria in ogni angolo del mondo.

