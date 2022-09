È ufficiale: il 30 settembre Clio Make Up a Messina per lanciare il suo nuovo store all’Oviesse

La notizia era nell’aria ma adesso è ufficiale e c’è anche una data: il 30 settembre 2022 la linea di Clio Make Up approda a Messina, per la precisione all’Oviesse di piazza Cairoli, con un nuovo Experience Store. In occasione dell’evento inaugurale sarà inoltre possibile incontrare la make-up artist più amata d’Italia.

Lo avevamo anticipato a fine giugno, quando sono stati avviati i termini per presentare le candidature per entrare a far parte dello staff del nuovo Experience Store di Clio Make Up a Messina, ma ancora non era stata ufficializzata una data per l’apertura. Adesso l’Oviesse ha annunciato la data di apertura e invita a partecipare all’evento di lancio che si svolgerà venerdì 30 settembre a partire dalle ore 15.30: «Cliomakeup, la make-up artist più amata d’Italia arriva in OVS! – si legge sulla pagina social dello Store. Festeggia insieme a noi e partecipa all’evento esclusivo nello store OVS di Piazza Cairoli, a Messina. Potrai incontrare Clio nel nuovo ClioMakeUp Experience Store».

Per chi non lo sapesse, Clio Make Up – al secolo Clio Zammatteo – è una conduttrice televisiva, youtuber e imprenditrice che si occupa principalmente di make up. La sua formazione parte dal liceo artistico, poi ha studiato Video design all’Istituto Europeo del Design (IED) e infine si è trasferita a New York dove ha proseguito con la scuola professionale per truccatori Make Up Designory. La sua avventura nel mondo del web si può dire che sia cominciata nel 2008, quando ha aperto il suo canale Youtube, che oggi conta 1,36 milioni di follower. Dall’online, la sua carriera si è riflessa anche in Tv, con diversi programmi andati in onda su Real Time. Attualmente vive in Italia e ha pubblicato tre libri editi da Rizzoli. Il resto, come si suo dire, è storia.

