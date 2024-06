“E-state a Messina 2024 #unmaredidivertimento”: gli eventi imperdibili dell’estate messinese

Presentato questa mattina il cartellone degli eventi per l’estate 2024 a Messina. Si chiama “E-state a Messina 2024 #unmaredidivertimento”; una lunga stagione di iniziative promosse e co-orgonazziate dal Comune di Messina per unire sport, grande musica, cultura e divertimento.

Il programma prevede eventi imperdibili senza precedenti nella storia di Messina. Il cartellone è stato pensato per accontentare tutte le fasce d’età con appuntamenti sparsi su tutto il territorio comunale.

Basile: Messina è davvero Città della Musica e degli Eventi

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «il cartellone è ricco di iniziative come l’anno scorso, in cui abbiamo avuto tanti eventi. Abbiamo una novità rispetto all’estate precedente: abbiamo allargato gli spazi di aggregazione in tutta la città. Quest’anno abbiamo anche villa Dante oltre a Piazza Duomo e Capo Peloro. L’assessore Massimo Finocchiaro ha avuto questa idea. Un’altra novità è quella di coinvolgere più soggetti possibile. Abbiamo eventi patrocinati dall’Amministrazione stessa come il Giardino Corallo che ha ripreso vigore. Al Giardino Corallo sarà possibile vedere la proiezione degli Europei di calcio. Messina è davvero Città della Musica e degli Eventi».

Eventi estate Messina 2024: ci sarà anche Gigi D’Alessio

L’assessore Massimo Finocchiaro ha sottolineato: «Io e il sindaco abbiamo pensato il titolo “E-state a Messina 2024 #unmaredidivertimento”, che vuole anche invogliare a rimanere in città. Quest’anno avremo 6 artisti allo stadio: Geolier, Ultimo, Zucchero, i Negramaro, Sferaebbasta e Max Pezzali. Poi abbiamo Piazza Duomo, RDS Summer Festival con il villaggio per famiglie e giovani e un palco con almeno 12 artisti. Faremo delle serate danzanti e gare di ballo aperte a tutte le fasce d’età, anche ai meno giovani, perché ci è stato richiesto e la città ha bisogno di queste manifestazioni. Capo Peloro avrà il beach soccer. Il 2 agosto ci sarà Loredana Bertè con Indiegeno Festival, la quarta edizione del Festival dell’Horcynus, il 22 agosto Alfa in concerto, il 31 agosto a Capo Peloro ci sarà Gigi D’Alessio. Avremo tantissime serate all’insegna della condivisione».

L’assessore Enzo Caruso ha evidenziato alcuni degli eventi previsti per il mese di agosto oltre alla tradizionale Passeggiata dei Giganti e la secolare processione della Vara: «sull’agosto messinese abbiamo dedicato diversi eventi. Il 3, al lago di Ganzirri, ci sarà la simulazione dell’antica caccia al pesce spada. In più, non mancherà lo spettacolare sbarco di don Giovanni d’Austria, evento finanziato del Ministero della Cultura».

Infine il sindaco ha ringraziato le società Partecipate per il supporto, sottolineando il fatto che il loro supporto è fondamentale per la buona realizzazione degli eventi.

