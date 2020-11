È morto Dino Privitera, lutto nel mondo della cultura messinese

È morto Dino Privitera. Chi ha avuto l’opportunità di orbitare nel mondo dello spettacolo di Messina, avrà avuto – almeno una volta – la possibilità di conoscere l’imprenditore messinese, guida della Sud Service Audio Luci Messina. Uomo gentile, che conosceva molto bene il mestiere e che sapeva sempre consigliare e risolvere il problema nel modo giusto.

Numerosi, i segni di affetto e stima da parte dei messinesi. Anche l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso lo saluta così su un post su Facebook: «Ci ha lasciato Dino Privitera. Un amico per tutti. Generoso, competente, sempre disponibile. Malgrado la sua malattia, il sorriso non lo ha mai abbandonato. È una grave perdita per la nostra comunità che resta orfana di un professionista sempre pronto a venire incontro alle esigenze di tutti e a non tirarsi mai indietro.

Sono vicino alla famiglia in questo doloroso momento».

I funerali saranno celebrati al Duomo di Messina giovedì 19 novembre alle 11.00.

