“Do you(th) speak English?”: lezioni di inglese gratis a Messina. Tutte le info

Lezioni gratis di inglese a Messina nell’ambito del progetto “Do you(th) speak English?” dell’associazione messinese The Rising Stars, finanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà e dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. Vediamo tutte le informazioni per partecipare.

Si comincia mercoledì 22 febbraio, l’appuntamento con le lezioni gratuite d’inglese di The Rising Stars è fissato dalle ore 18.00 alle ore 19.00 al Pabetto di Messina, in via Cesare Battisti. «Il programma – spiega l’istruttrice Chiara Tringali – seguirà un percorso lineare teorico a partire dalle basi grammaticali (con un ripasso delle nozioni base), ma lasciando spazio ad esercitazioni che coinvolgeranno tutti gli aspetti dell’apprendimento della lingua (lettura e comprensione, ascolto, conversazione, scrittura ed esercizi strettamente grammaticali)».

Il programma dettagliato di “Do you(th) speak English?” sarà disponibile agli utenti che decideranno di partecipare al corso dopo la selezione dei partecipanti, in quanto si baserà anche sul livello generale dei partecipanti. In vista di ciò, il primo incontro sarà di presentazione e prevederà un piccolo test d’ingresso. Per candidarsi basterà compilare il form disponibile a questo link. Si darà la precedenza a persone tra i 18 e i 30 anni con un livello tendenzialmente basso/medio-basso.

