Di quando Stanley Tucci arrivò in Sicilia per un morso all’arancino messinese

Si chiama Stanley Tucci: Searching for Italy ed è la prima stagione di una docu-serie, in onda sulla CNN, ideata dall’attore di origini italiane Stanley Tucci, che racconta – in sei puntate – la cucina italiana e quindi anche quella della Sicilia. Ricca di sapore e di sughi, come il ripieno dell’arancino messinese.

Un viaggio, quello intrapreso dall’attore americano, – vincitore di due Golden Globe per Winchell (1998) e Conspiracy – Soluzione finale (2001) – lungo tutto lo stivale. Da Milano a Roma, passando da Bologna e Napoli, dalla Sicilia alla Toscana, alla scoperta delle specialità locali. La puntata dedicata alla Sicilia andrà in onda il prossimo 21 marzo.

Alla scoperta dei sapori della Sicilia con Stanley Tucci

La docu-serie, partita già lo scorso 14 febbraio, vede Stanley Tucci alla ricerca dei sapori italiani. «Sto viaggiando attraverso l’Italia – dice Tucci nel teaser – per scoprire com’è il cibo, unico come le persone e il loro passato».

Stanley Tucci è un vero appassionato di cucina, tanto da aver scritto due libri: Tucci Cookbook e Tucci Table. Il primo è un ricettario, con un chiaro richiamo alle sue origini italiane. Il secondo, invece, racconta sempre attraverso le ricette, le verdure coltivate nella sua terrazza di New York insieme alla moglie Felicity.

Il teaser

