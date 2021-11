Dai rifiuti, all’acqua, al verde pubblico: Cateno De Luca replica al Report di Legambiente

Il sindaco Cateno De Luca, replica al Report pubblicato da Legambiente che vede la Messina al 101esimo posto (su 105) nella classifica italiana della sostenibilità ambientale: «Una interpretazione apertamente strumentale del Rapporto non tiene conto dei risultati incoraggianti da esso stesso riportati»: scrive in una nota. Risultati che il Primo Cittadino elenca, passando dal tema della raccolta differenziata, con l’introduzione del porta a porta, a quello dei consumi idrici.

Lo scorso 8 novembre Legambiente ha pubblicato il report “Ecosistema Urbano” 2021, basato sui dati 2020, in cui analizza la sostenibilità ambientale di 105 città capoluogo di provincia italiane e stila una classifica. Messina è risultata 101esima, mentre gli ultimi due posti sono andati a Catania e a Palermo.

Oggi, il sindaco Cateno De Luca ha inoltrato una nota per rispondere a quanto pubblicato nei giorni scorsi: «Il rapporto sopracitato – scrive il Primo Cittadino – fa emergere una criticità endemica della performance ambientale urbana segno di una assenza totale di programmi di sostenibilità ambientale e tutela del verde urbano protrattasi negli anni. Preliminarmente è utile precisare che a livello disaggregato gli indicatori si riferiscono a dati ISTAT rilevati nel biennio 2018-2019 e lo stesso Rapporto di Legambiente 2020 si riferisce a dati raccolti nell’arco temporale 2009-2019. Pertanto una interpretazione apertamente strumentale del suddetto Rapporto non tiene conto dei risultati incoraggianti riportati nello stesso».

«Invero – prosegue – sin dal mio insediamento gli sforzi profusi da questa Amministrazione hanno condotto ad miglioramento di determinati valori, cosi come risulta dallo stesso Rapporto Legambiente del 2021, e che qui di seguito vengono rappresentati:

grazie ad un aumento degli interventi di manutenzione ordinaria della rete idrica da parte di AMAM dal 2019 al 2021, si registra una riduzione dei consumi idrici per L/ Ab al giorno di oltre il 3% (145,5 L/ab al giorno nel 2019 che si riduce a 142,3 L/ab al giorno);

da parte di AMAM dal 2019 al 2021, si registra per L/ Ab al giorno di oltre il 3% (145,5 L/ab al giorno nel 2019 che si riduce a 142,3 L/ab al giorno); l’avvio della raccolta differenziata in crescita in maniera esponenziale dal 2019 con valori del 18,10%, che rispetto al 2019 oggi si attesta a valori di oltre il 58% ;

in crescita in maniera esponenziale dal 2019 con valori del 18,10%, che rispetto al 2019 oggi si attesta a valori di ; grazie all’avvio della raccolta differenziata si registra una diminuzione di rifiuti pro capite in termini di Kg/ab di oltre 21 Kg (517 kg/ab nel 2019 che si riduce a 496 Kg/ab);

in termini di Kg/ab di oltre 21 Kg (517 kg/ab nel 2019 che si riduce a 496 Kg/ab); grazie ad una maggiore attenzione alle aree verdi oggetto di interventi puntuali di scerbatura urbana e periurbana affidata alla MessinaServizi si registra un aumento del verde urbano in termini di mq/ab che passa da un valore di 13,8 nel 2019 a 15,2 nel 2021; ed infine

oggetto di interventi puntuali di urbana e periurbana affidata alla MessinaServizi si registra un aumento del verde urbano in termini di mq/ab che passa da un valore di 13,8 nel 2019 a 15,2 nel 2021; ed infine grazie ad una strategia di efficientamento energetico negli immobili pubblici e relamping urbano si registra un aumento del solare pubblico in termini di kW/ab che passa da un valore di 18,10 nel 2019 a23,2 nel 2021».

Detto questo, De Luca si concentra sui fondi ottenuti per progetti mirati a rendere Messina più sostenibile: «In 3 anni l’Amministrazione comunale che rappresento è riuscita ad intercettare oltre 121 milioni di euro per progetti di transizione ecologica: ForestaMe ha intercettato 25 milioni di euro, EdenM per l’acquisto bus, tram e veicoli elettrici, 25 milioni di euro e I-HUB, programma di rigenerazione verde e efficientamento energetico, 71 milioni di euro».

«L’invito – conclude De Luca – a chi oggi si compiace di un primato in peius che non rende onore alla nostra città è quello di valutare l’operato di questa amministrazione che con la sua capacità di progettazione e intercettazione di finanziamenti sulla transizione ecologica è oggi la prima città in Italia sul PON Metro e programmi complementari».

Il report è consultabile a questo link.

Nella nota metodologica che è possibile leggere sulla piattaforma del Sole24Ore, Legambiente cita le proprie fonti: «Dati originali dei Comuni raccolti da Legambiente, tranne la capacità di depurazione e la disponibilità di verde urbano (Istat 2018-2019), il tasso di motorizzazione (Aci 2020), incidenti stradali (Aci/Istat 2019) e l’uso efficiente del suolo (elab. Legambiente su dati Ispra).

(24)