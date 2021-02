Da Messina in treno fino all’aeroporto: il 13 marzo apre la Stazione Fontanarossa

È prevista per il 13 marzo 2021 l’apertura della Stazione Fontanarossa. Sarà quindi finalmente possibile arrivare direttamente in treno all’Aeroporto di Catania. Dopo un primo stop, dovuto alla necessità di ultimare i lavori della strada di collegamento ai terminal, tra una ventina di giorni è fissata l’attivazione commerciale della fermata.

L’opera è costata 5 milioni di euro e rientra nel programma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di RFI per gli anni 2017-2021. L’attivazione tecnica è avvenuta lo scorso 13 dicembre 2020, la Stazione in sé era pronta, ma per poter rendere la fermata fruibile al pubblico si è dovuto aspettare il termine degli interventi per la realizzazione della strada di collegamento ai terminal, di circa 800km, percorribile con i bus navetta. Adesso anche quest’ultimo passaggio è quasi completato e la data prevista per l’attivazione commerciale della Stazione Fontanarossa è quella del 13 marzo 2021.

La nuova stazione Rfi ha due binari, uno in direzione Bicocca e uno in direzione Catania Centrale-Messina. Offrirà ai viaggiatori: marciapiedi collegati tra loro da sottopassaggio pedonale, lunghi 220 metri; un piano di calpestio situato a 55 centimetri dal livello delle rotaie; una pensilina per la protezione dei viaggiatori in attesa dei treni; le tabelle di orientamento per l’individuazione di fine marciapiede. Sul posto, nei giorni scorsi, per verificare l’andamento dei lavori, l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone.

L’importo per la realizzazione della strada di collegamento tra l’Aeroporto di Catania e la nuova fermata ferroviaria di Fontanarossa è di un milione e 400 mila euro.

