Da lunedì 26 nuovi interventi di scerbatura (e divieti di sosta): le vie interessate a Messina

Continuano gli interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune, che la prossima settimana opererà in diverse vie del centro di Messina. Disposte modifiche alla viabilità, in particolare divieti di sosta. Tutte le informazioni utili.

Da lunedì 26 a mercoledì 28 luglio gli operatori della Partecipata Comunale opereranno tra le 7.00 e le 17.00 in diverse vie della città di Messina. Ecco le modifiche alla viabilità e in quali strade non si potrà parcheggiare:

per singoli tratti di intervento giornaliero vigerà il divieto di sosta sul lato monte di via Monsignor D’Arrigo, sul lato sud di via S. Maria dell’Arco, sul lato mare di via Chiesa dei Marinai, sul lato nord di via Quod Quaeris e su entrambi i lati di piazza San Vincenzo e dei tratti interclusi di via Bonfiglio.

Da giovedì 29 sino a sabato 31 luglio, sempre fascia oraria tra le 7.00 e le 17.00, la scerbatura riguarderà il quadrilatero compreso tra le vie Monsignor D’Arrigo, Santa Maria dell’Arco, Chiesa dei Marinai, Calapso e Fata Morgana. Per la durata degli interventi:

il divieto di sosta insisterà sul lato monte di via Monsignor D’Arrigo, sul lato nord di via S. Maria dell’Arco, sul lato mare di via Chiesa dei Marinai, e su entrambi i lati di via Calapso e del tratto intercluso di via Fata Morgana.

(Foto di repertorio)

