Da lunedì 16 febbraio Sicilia zona gialla: firmata l’ordinanza Musumeci

«Da lunedì mattina la Sicilia sarà “zona gialla”» annuncia il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. «Ho appena firmato l’ordinanza che recepisce le disposizioni nazionali e, dopo tanti sacrifici, individua un livello regionale di rischio “basso”: siamo la Regione con l’indice Rt più basso d’Italia! Da lunedì si parte e avvieremo subito un confronto con il nuovo governo, anzitutto per dare certezze dei ristori agli operatori economici e per definire i nuovi protocolli sulle aperture delle attività ancora non consentite. Vogliamo riprendere a vivere, ma dobbiamo farlo con prudenza e senza tornare indietro».

Il Ministro Speranza, però, ha detto NO all’apertura dei ristoranti il giorno di San Valentino. «Ho scritto al ministro della Salute per chiedere di anticipare la misura della “zona gialla” alla domenica, per restituire un po’ di respiro in più ai ristoratori che in queste settimane sono rimasti chiusi. Il Ministro mi ha informato di non poter accedere alla nostra richiesta e la legge, purtroppo, consente solo ordinanze regionali che prevedano maggiori chiusure e non il contrario».

Cosa cambia con la Sicilia in zona gialla?

L’ingresso della Sicilia in zona gialla porta con sé alcune novità. Tra le più significative ricordiamo:

Rimane il coprifuoco dalle ore 22:00 alle 5:00.

Sono consentiti gli spostamenti fuori dal proprio comune e all’interno del territorio regionale senza bisogno di autocertificazione. Rimane vietato lo spostamento tra regioni.

Bar e ristoranti riaprono e si potranno consumare cibi e bevande all’interno dei locali dalle 5:00 alle 18:00. Dalle 18 alle 22 è consentito asporto e la consegna a domicilio senza vincoli di orario. Resta vietato l’asporto per le attività commerciali come bar senza cucina e commercio al dettaglio di bevande.

Riaprono i musei e le mostre (dal lunedì al venerdì), anche se gli ingressi saranno sempre contingentati per evitare assembramenti.

L’ordinanza Musumeci sulla zona gialla in Sicilia entrerà in vigore lunedì 15 febbraio e sarà valida fino al 28 febbraio.

