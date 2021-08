Covid. Vaccino senza prenotazione fino al 14 settembre: continuano gli “open days” in Sicilia

Non si interrompono gli “open days” dedicati al vaccino anti-covid a Messina: in tutta la Sicilia sarà ancora possibile sottoporsi alla somministrazione senza prenotazione fino al 14 settembre 2021, in ogni punto vaccinale dell’Isola. L’iniziativa è aperta agli over 12. I vaccini inoculati saranno Pfizer e Moderna.

Sarebbe dovuta terminare ieri, martedì 24 agosto, l’iniziativa pensata dalla Regione Siciliana per implementare la campagna vaccinale contro il coronavirus e avvicinare il raggiungimento della tanto agognata immunità di gregge. Da Palermo, però, si è deciso di prolungarla, estendendo fino a martedì 14 settembre gli “open days” e quindi la possibilità di sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-covid senza prenotazione, semplicemente presentandosi negli hub della propria provincia (come la Fiera di Messina o il Palarescifina). L’iniziativa, come si anticipava, è aperta alle persone dai 12 anni (compiuti) in su. Saranno somministrati i vaccini anti-covid Pfizer e Moderna.

Nel frattempo, prosegue la campagna vaccinale fuori dagli hub, con “Le vie del vaccino” e le somministrazioni prima dei concerti inseriti nel calendario di Messina Restarts e nei luoghi della cultura. Il prossimo appuntamento sarà a Villafranca Tirrena, oggi, mercoledì 25 agosto, dalle 9.00 alle 13.00 presso il Centro Diurno Comunale di via S. Quasimodo.

