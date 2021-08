“Open days” in Sicilia: vaccino anti-covid senza prenotazione fino al 24 agosto

Proseguiranno ancora fino al 24 agosto gli open days programmati dalla Regione che consentiranno a tutta la popolazione dai 12 anni in su di sottoporsi al vaccino anti-covid in tutti i punti dedicati della Sicilia senza bisogno di prenotazione. La decisione nasce dalla volontà di dare un’accelerata alla campagna di immunizzazione, anche in ragione dell’aumento dei contagi da coronavirus registrato nelle ultime settimane.

A comunicarlo è la Regione Siciliana: in tutti i punti vaccinali dell’Isola (e quindi anche, per esempio, negli hub vaccinali della Fiera di Messina o al Palarescifina) sarà possibile, fino al 24 agosto 2021, sottoporsi al vaccino anti-covid senza bisogno di prenotare. Le somministrazioni, spiegano da Palermo, saranno effettuate in tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale, compatibilmente con l’attività programmata dalle stesse per il mese in corso. Per quel che riguarda il tipo di vaccino, saranno somministrati prevalentemente i sieri Pfizer e Moderna.

A Messina, si ricorda, per chi soffre di belonefobia (paura di aghi e spilli) è possibile sottoporsi al vaccino anti-covid con il dispositivo Comfort-in privo di ago. Per richiederlo è necessario prenotare sulla piattaforma dell’ASP di Messina.

