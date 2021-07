Covid vaccini. Fino al 27 luglio gli “Open Days” anche a Messina

In Sicilia, continuano gli “Open Days” organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola. Anche a Messina quindi, fino al 27 luglio, tutta la popolazione dai 12 anni in poi potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali cittadini.

Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. L’obiettivo dell’iniziativa, che si affianca alle tante altre avviate dalle Asp e dai commissari per l’emergenza Covid, è immunizzare quanti più cittadini possibile e contrastare le “varianti virali” su tutto il territorio regionale.

Dove puoi fare il vaccino a Messina?

È possibile sottoporsi al vaccino nei seguenti punti vaccinali di Messina e provincia:

(17)