Milazzo, inaugurato il nuovo hub vaccinale al Parco Corolla – FOTO

Sarà attivo 12 ore al giorno e al suo interno si potranno somministrare fino a 500 vaccini anti-covid al giorno: è il nuovo hub vaccinale allestito al Parco Corolla di Milazzo, inaugurato stamattina, che servirà i residenti della città e quelli dei comuni della Valle del Mela e del Niceto. A commentare, il direttore generale dell’ASP di Messina, Bernardo Alagna: «È una nuova sfida al coronavirus che sicuramente si rivelerà vincente, qui si potranno fare migliaia di vaccini in più e si potrà dare un’accelerazione alla campagna di vaccinazione».

Lo avevamo preannunciato qualche giorno fa: la provincia di Messina, da oggi, ha un nuovo hub per la somministrazione dei vaccini anti-covid, il primo realizzato in Sicilia all’interno di un centro commerciale (un’iniziativa analoga si sta portando avanti al “La Torre” di Palermo).

Attualmente l’hub del Parco Corolla è costituito da 9 punti per l’anamnesi e 7 per i vaccini. Al suo interno sarà possibile arrivare a 500 inoculazioni al giorno, ma con la possibilità, nel caso fosse necessario di aggiungere nuovi box e aprire a un numero maggiore di utenti contemporaneamente. Il centro sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sono state allestite un’area per l’attesa, una per accettazione, una per l’anamnesi, una per la vaccinazione e un’altra per l’attesa post vaccino. Ci saranno orari con prenotazioni e accessi differenziati per evitare assembramenti, sedie per l’attesa, led con i numeri per rispettare le file in sicurezza, possibilità di biglietto elettronico con Qr Code, personale per gestire le richieste dei cittadini, un info point e l’aria condizionata.

Soddisfatto il Commissario per l’Emergenza Covid-19 di Messina, Alberto Firenze: «Si tratta di una soluzione attivata in tempi rapidi e in piena sicurezza, che garantisce spazi di ampie dimensioni, perfettamente organizzati, vigilati, regolarmente sanificati e agevoli da raggiungere (dalla disponibilità di parcheggio, alla comodità di raggiungere i centri con mezzi privati evitando in ogni momento possibili assembramenti».

«Sono certo – aggiunge – che con la prossima apertura ai lavoratori dei supermercati, come già avevo chiesto come presidente della società scientifica “Hospital & Clinical risk managers”, con una petizione su change.org al Ministro della Salute, insieme a operatori della logistica e del turismo, la campagna di vaccinazione sarà molto più veloce ed efficace. Creare un Hub in un Centro commerciale – conclude Firenze – ha molti vantaggi: un accesso facile ed agevole, un ambiente confortevole che permette alle famiglie di pensare alla salute con la vaccinazione senza situazioni di stress. È una notevole facilitazione in un momento complesso per la situazione pandemica».

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore generale facente funzioni dell’ASP di Messina, Bernardo Alagna: «L’Azienda Sanitaria ha accolto con molto favore questa iniziativa ed ha fornito subito il personale che occorreva, circa 10 medici e altrettanti infermieri oltre a tecnici informatici. Qui opereranno medici, infermieri e personale tecnico informatico. Inoltre si risparmiano risorse perché i centri vaccinali di via Impallomeni e dell’ospedale Fogliani saranno contestualmente chiusi. Coloro che hanno già prenotato dovranno recarsi direttamente al Parco Corolla».

«Siamo lieti – conclude Pinella Calcagno, proprietario del Parco Corolla – di aver potuto fornire un servizio per il nostro territorio, ci siamo subito proposti perché desideravamo aiutare le istituzioni in un momento complicato come quello della pandemia. Siamo riusciti a realizzare la struttura in tempi record e siamo certi viste le domande per le vaccinazioni, che saranno in molti ad accorrere qui per vaccinarsi».

