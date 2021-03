Covid, Musumeci all’hub della Fiera di Messina: «Si accende la speranza» – VIDEO

Sopralluogo del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, all’hub vaccinale dell’ex Fiera di Messina dove nei prossimi giorni potranno cominciare le somministrazioni dei vaccini anti-covid: «Sono qui – ha dichiarato il Governatore – per esprimere il mio apprezzamento al personale dell’Asp e della Protezione civile regionale per la celerità con cui, in pochi giorni, hanno allestito questo importante centro, pronto ad accogliere migliaia di messinesi al giorno per ricevere il vaccino».

Sono giorni frenetici per la città dello Stretto in attesa dell’inaugurazione dell’hub vaccinale allestito nel giro di due settimane all’ex Fiera di Messina. Il centro dovrebbe poter aprire i cancelli ai messinesi a breve. I padiglioni sono pronti, mentre oggi si è proceduto ad asfaltare la strada che porta ai due parcheggi e a ripulire le aiuole – lavoro, quest’ultimo, di cui si è occupata MessinaServizi Bene Comune. Entro la fine della settimana, aveva anticipato ieri l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, dovrebbero essere operativi tutti i centri allestiti in Sicilia.

Nello Musumeci a Messina per un sopralluogo all’hub vaccinale dell’ex Fiera – VIDEO

«Abbiamo realizzato tutto in pochissimi giorni a Messina – ha affermato con soddisfazione Nello Musumeci. Sono passato per rendermi personalmente conto della condizione del cantiere. È tutto pronto per l’inaugurazione che avverrà nelle prossime ore. Abbiamo già mobilitato il personale infermieristico e sanitario. I messinesi potranno tranquillamente vaccinarsi. Se avessimo le fiale necessarie potremmo arrivare a 7mila persone al giorno. Però siamo fiduciosi, speriamo che a livello europeo e nazionale si possa definire la vicenda legata alla fornitura del vaccino. Speriamo di immunizzare la comunità siciliana entro l’estate e quindi riaprire il cuore alla speranza».

A guidare il presidente della Regione all’interno dell’hub della Fiera di Messina, il direttore generale facente funzioni dell’ASP, Bernardo Alagna, insieme alla Protezione Civile. I due padiglioni, ricordiamo, comprendono: infopoint, sala d’ingresso con chiamata e numero elettronico su display, i 52 box vaccinali divisi in tre corridoi per ogni padiglione, sala d’attesa, sala certificazioni, uffici, deposito per la conservazione dei vaccini, spogliatoi e bagni anche per persone diversamente abili.

